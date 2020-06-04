"Краслесинвест" построит в Красноярском крае целлюлозный завод

В Богучанском районе Красноярского края построят целлюлозный завод в составе лесопромышленного комплекса АО «Краслесинвест», сообщает RosTender.info.

Компания «Краслесинвест» объявила тендер на проектирование завода. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 946,6 млн рублей. Предложения от участников тендера принимают до 26 июня, 6 июля планируют подвести итоги.

Лесопромышленный комплекс расположится в селе Богучаны на территории урочища Абакан. Он включает лесопильное производство с производительностью 1 150 000 кубометров год (по сырью), пеллетный завод, который будет выпускать 105 000 тонн в год древесных топливных гранул (пеллет), а также целлюлозный завод.

Ожидается, что на первом этапе целлюлозный завод будет давать 1 млн в.с.т в год беленой хвойной сульфатной целлюлозы. Проектировщики также должны предусмотреть возможность производства крафтовой целлюлозы из 100% лиственницы и Fluff-целлюлозы. На последующем этапе производительность завода предстоит довести до 500 000 в.с.т в год беленой хвойной сульфатной целлюлозы, а также 324 000 в.с.т в год растворимой лиственничной целлюлозы и Fluff-целлюлозы.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет завершить проектирование в 2021 году, а в марте 2022 года получить положительное заключение Государственной экспертизы.

Как следует из конкурсных материалов, для функционирования завода также планируется построить железнодорожную ветку необщего пользования и асфальтовую дорогу (к данному тендеру эти проекты не относятся).