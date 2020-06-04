Светофорный пост в посёлке Петровское Ломоносовского района не даёт спокойно жить мужчине в серой куртке уже несколько месяцев. Ему грозит уголовное преследование.

Как сообщает 4 июня Дорожный комитет Ленинградской области, этот светофор на Т-образном перекрёстке на Гостилицком шоссе неоднократно подвергался нападениям. После того как шкаф с панелью управления светофором несколько раз вскрывали, дорожники повесили на него амбарный замок, а рядом установили камеру, чтобы вычислить агрессора. Рано утром 4 июня он пришёл опять, да ещё и с болгаркой. Увидев замок, мужчина разрезал его и оборвал все электрические кабели. К счастью, ДТП из-за неработающего светофора не случилось.

Наряд полиции прибыл по вызову и освидетельствовал место преступления. В Дорожном комитете намерены добиваться возбуждения уголовного дела по факту регулярного вывода из строя государственного имущества. Своими действиями мужчина подвергает опасности сотни жизней.