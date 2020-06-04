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За рубежом

На Сейшелах построят самую большую плавучую солнечную станцию

На Сейшелах построят самую большую плавучую солнечную станцию

4 июня 2020, 16:15
Рубрика: За рубежом
Метки: СЕЙШЕЛЫ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Сейшелы планируют к 2030 году покрывать 30% своих потребностей в электричестве за счет возобновляемых источников энергии. И в первую очередь за счет плавучих солнечных электростанций. Они экономически выгоднее, чем наземные, при строительстве и на 10-15% эффективнее в выработке энергии за счет естественного охлаждения водой. Строительство первой в Африке плавучей станции начнется через 3 месяца в лагуне Маэ.

Электростанция на Сейшелах будет состоять из 13 500 солнечных панелей, которые покроют 40 000 квадратных метров водной поверхности. Строительство начнется в июле этого года в лагуне Маэ, самого крупного из островов архипелага, на котором располагается столица Сейшел город Виктория. Мощность электростанции составит 5,8 МВт.

Сейчас основным источником энергии на островах является дизельное топливо, а всего 2,5% электричества вырабатывается из возобновляемых источников (ВИЭ). Правительство хочет сократить зависимость от нефти и газа — к 2020 доля ВИЭ должна составить 5%, а к 2030 — 15%.

Плавучие солнечные электростанции обладают рядом преимуществ перед наземными конструкциями — они не занимают полезную площадь, не требуют проведения земляных работ для прокладки кабелей, а вода естественным образом охлаждает панели, не давая перегреться фотоэлементам. По выработке энергии они на 10-15% эффективнее, чем сухопутные.

Аналогичные проекты разрабатывают и другие страны — Индонезия, Индия, Мальдивы, Германия. В Нидерландах, на Андижском водохранилище, должны появиться 15 «островов», на которые установят в общей сложности 73 500 фотопанелей. Дополнительным преимуществом плавучей электростанции станет ее способность поворачиваться вслед за Солнцем.

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