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Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

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Новости портала

Промышленность Китая быстро восстанавливает производственные показатели: интервью с Данилом Смирновым, Xinming

Представляем вашему вниманию новое интервью "Наше оборудование можно встретить на каждом третьем кабельном заводе в России": портал RusCable.Ru побеседовал с коммерческим директором Xinming Cable Machinery Данилом Смирновым на многие темы. От злободневных, до более личных. Продукция завода Xinming знакома российским кабельщикам не понаслышке – это экструзионное, волочильное, крутильное оборудование, линии перемотки, бухтования, бронирования, тяговые устройства. История компании насчитывает более 30 лет постоянного роста и работы над качеством. Основанное в 1984 году предприятие, является одним из лидеров кабельной промышленности КНР и входит в число крупнейших заводов Поднебесной. 

В нашем интервью мы спросили Данила Смирнова о том, как предприятие прошло через период карантина, как восстановила свое производство и какие цели ставит на ближайшую перспективу. Как государство помогает бизнесу, существуют ли логистические проблемы, насколько тяжело было жить и трудится в период самоизоляции, а также о том как празднуют День рождения в Китае. Все это и многое другое читайте в нашем эксклюзивном материале.

Интервью стало логическим продолжением большого разговора, проведенного в очередном эфире шоу RusCable Live. Данил Смирнов рассказал ведущим нашего шоу о том, что происходит на улицах Пекина – почему китайцев не смутить ношением масок. О восстановлении привычного ритма работы, отгрузках по всему мира, а также в Россию, про модернизацию и автоматизацию и еще о многом другом.

Благодаря упорному труду и акценту на развитие компетенций, Xinming удалось составить серьезную конкуренцию мировым брендам. Инженеры компании постоянно изучают европейские и американские разработки, а также внимательно отслеживают потребности кабельного рынка. Результат – ежегодное расширение продуктового портфеля, состоящего из передовых мировых технологий производства кабельного оборудования. Специалисты Xinming уделяют особое внимание к требованиям заказчиков из стран СНГ, предоставляя им адаптированную на русский язык техническую документацию, а также референции по ближайшим работающим заводам с оборудованием компании. Xinming активно участвует в развитии и жизни кабельной отрасли. 

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