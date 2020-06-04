Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») завершила первый этап строительства электрических сетей для нового промышленного терминала в Вистинском сельском поселении Кингисеппского района. Объект получил 2,5 МВт мощности.

Новый промышленно-логистический комплекс по хранению и перевалке минеральных удобрений – один из самых крупных в России. Проект реализуется в целях расширения объема перевалки удобрений, а также иных насыпных грузов российских производителей через порт Усть-Луга и переориентации грузопотоков из портов Балтики.

Источником питания стала подстанция 110 кВ «Вистино». Для электроснабжения парка специалисты установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, распределительный пункт 10 кВ на подстанции, а также построили кабельную линию электропередачи 10 кВ.

Также предусмотрена реконструкция ПС «Вистино» с увеличением мощности и установка новых трансформаторных подстанций. По завершении всех мероприятий промышленный парк получит 7,5 МВт мощности.

Напомним, с 23 марта по всей стране «Россети» согласно приказу Павла Ливинского взяли на особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры, прежде всего, медицинских учреждений, центров приема обращений граждан, объектов, обеспечивающих предоставление госуслуг и доступа к сети Интернет. Особое внимание также уделено организациям, предоставляющим населению онлайн-услуги, а также транспортно-логистическим центрам.