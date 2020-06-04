С 5 июня 2020 года «Ростелеком» в Северо-Западном федеральном округе дает возможность операторам связи узаконить ранее проложенные линии в своей кабельной канализации. В период «зеленого коридора» оформление размещенных без соответствующих разрешений кабелей будет проводиться в максимально короткие сроки и не повлечет санкций за нелегальную прокладку линий связи. По желанию контрагента подготовка необходимой проектной документации будет осуществлена силами специалистов «Ростелекома».

Действие «зеленого коридора» продлится до 5 августа текущего года. После этого «Ростелеком» проведет инвентаризацию своей кабельной канализации: нелегально проложенные кабели будут отключаться и демонтироваться, легализовать их можно будет уже только со штрафными санкциями.

Александр Лискунов, директор по работе с операторами связи МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»: «Речь идет о линиях связи, которые были незаконно размещены в линейно-кабельных сооружениях “Ростелекома”. Эти размещения не были согласованы компанией, а сами линии не учтены и занимают место в канализации, которое может быть зарезервировано для других целей. Наши действия по инвентаризации и отключению неучтенных кабелей абсолютно законны, так как “Ростелеком” является владельцем кабельной канализации, строит и обслуживает ее за собственные средства. Проводя данную кампанию, мы надеемся на понимание, максимальную активность и готовность к сотрудничеству участников телекоммуникационного рынка».

Для прохождения процедуры легализации в рамках «зеленого коридора» операторы должны направить обращение на электронную почту zaprosty@nw.rt.ru. В письме необходимо указать наименование заявителя, регион, адреса местонахождения, участки и протяженность трассы, контактную информацию. Также необходимо приложить техническую документацию при ее наличии. В течение суток с момента получения обращения представитель «Ростелекома» ответит на запрос.

Для оформления договорных отношений в рамках «зеленого коридора» взимаются разовые оплаты по действующим прейскурантам «Ростелекома»: работы по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры, размещение кабеля в канализации. Также, начиная с момента зарегистрированного обращения контрагента, начисляются ежемесячные платежи за аренду кабель-каналов.

Легализация кабельных трасс, которые были проложены на участках/объектах, включенных в реестр заявлений на портале http://ndd.rostelecom.ru, в каждом случае рассматривается индивидуально. Условия «зеленого коридора» не распространяются на операторов, чьи нелегально проложенные кабельные трассы были выявлены в результате промежуточной инвентаризации линейно-кабельных сооружений «Ростелекома».