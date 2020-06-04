От имени министерства персональную благодарность каждому эксперту за поддержку и активное участие в проекте выразил заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.

Среди отмеченных благодарностью — члены Национального исследовательского комитета D1 Российского национального комитета СИГРЭ (НИК D1 РНК СИГРЭ):

директор московского представительства ООО «Завод «Изолятор», координатор НИК D1 РНК СИГРЭ Владимир Устинов;

инженер московского представительства ООО «Завод «Изолятор», секретарь НИК D1 РНК СИГРЭ Галина Устинова;

заведующий научно-исследовательским сектором кафедры «Техника высоких напряжений, электроизоляционная и кабельная техника» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, кандидат технических наук Александр Монастырский;

главный инженер компании «Димрус», кандидат технических наук Валерий Русов.

Также благодарность экспертам за помощь в организации отборочных этапов Студенческой лиги VIII Международного инженерного чемпионата Case-in выразили непосредственные организаторы этого ежегодного мероприятия.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN — международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей» и реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации.

С 2018 года чемпионат реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В 2019 году чемпионат вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

В этом году в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции, а также с учетом вводимых в регионах России ограничений, отборочный этап проходил в очно-заочном формате с использованием платформы Webinar для проведения онлайн-конференций.

Эксперты в режиме видеоконференции на заводе «Изолятор» принимали участие в отборочном этапе Студенческой лиги VIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлению «Электроэнергетика». Председателем экспертной комиссии выступил Александр Славинский, доктор технических наук, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», руководитель Национального исследовательского комитета D1 Российского национального комитета СИГРЭ.

Благодарим Министерство энергетики Российской Федерации и организаторов Международного инженерного чемпионата CASE-IN за высокую оценку результатов работы экспертов — представителей НИК D1 РНК СИГРЭ.