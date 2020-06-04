Рады представить Вашему вниманию одиннадцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге (в самоизоляции)».

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Выпуск №11:

Лидерство в менеджменте

Сергеева В.Б., Токарева А., Вестник НГИЭИ, 2012.

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы лидерства и их роль в управлении, стили руководства.

Статья доступна по ссылке.

Методика повышения надежности видеоконференцсвязи

Лебедева К.Е., Лебедев Р.В., Мурыгин А.В., Сибирский журнал науки и технологий, 2017.

Аннотация: основной проблемой организации надежной системы видеоконференцсвязи является обеспечение минимальной скорости передачи данных при поддержании максимальной скорости обработки аудиои видеопотока. Существующие программные решения имеют ограничения по числу одновременных участников сеанса видеоконференцсвязи, аппаратные системы обладают значительной стоимостью. Основными методами повышения надежности систем видеоконференцсвязи на сегодняшний день являются способы распределения нагрузки. Авторами предложена новая методика повышения надежности видеоконференцсвязи для авторизованных пользователей с гарантированной доставкой сообщений и модели вероятностного доступа к системам видеоконференцсвязи, пригодные для оценки надежности таких систем. Модель верхнего уровня позволяет описать различные системы видеоконференцсвязи, учитывая их характерные особенности. Модель нижнего уровня описывает системы видеоконференцсвязи для авторизованных пользователей с гарантированной доставкой сообщений. Вероятностные модели доступа, предложенные в работе, основаны на следующих понятиях: субъекты, объекты, действия. Для определения вероятности полного доступа к системе видеоконференцсвязи, состоящей из нескольких серверов и клиентов, необходимо определить вероятность доступности серверов и вероятность доступности клиентов. Математический аппарат оценки системы видеоконференцсвязи строится на основе многоканальных систем массового обслуживания (СМО) с ограниченной очередью для случая стандартного режима работы системы и совокупности однородных одноканальных СМО с ограниченной очередью. Приведена оценка эффективности специального режима по отношению к стандартному посредством сравнения вероятностей отказа системы в стандартном и специальном режимах. Используется программное обеспечение, разработанное авторами.

Статья доступна по ссылке.

Сравнительный анализ уровня жизни населения некоторых регионов РФ

Андрющенко Е.С., Горячих М.В., журнал «KANT», 2017.

Аннотация: в статье рассматривается категория "уровень жизни", динамика и структура данного показателя, выявление характера изменений в социально-экономическом положении населения Республики Крым и отдельных регионов Российской Федерации. Авторами дана сравнительная характеристика по основным показателям уровня жизни населения Республики Крым с момента вхождения в состав Российской Федерации с некоторыми регионами России. Проведен анализ по следующим показателям: денежные доходы, приходящиеся на душу населения; среднемесячная начисленная заработная плата одного работника; объем денежных расходов и потребления товаров и услуг; стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц; прожиточный минимум на душу населения; занятость и безработица.

Статья доступна по ссылке.

Г. Спенсер и Ф. Энгельс: две модели происхождения и сущности государственного устройства

Комиссаров И.И., журнал «Гуманитарный вестник», 2016.

Аннотация: проведен сравнительный анализ двух моделей происхождения и сущности государства органицистской Г. Спенсера и материалистической Ф. Энгельса. Последовательно изложены две версии формирования общества с государственным устройством. Показано, что модели имеют принципиальные отличия в структуре, соотношении представлений о народе и государстве, а также о значении, которое имеет государство в общественной жизни. Спенсер однозначно позитивно расценивает деятельность государства, тогда как Энгельс однозначно негативно.

Статья доступна по ссылке.

Размер минимальной заработной платы как инструмент социальной политики

Коокуева В.В., журнал «Экономика труда», 2017.

Аннотация: в статье поднимаются проблемы несоответствия размера МРОТ конституционным гарантиям, невыполнения социальной и защитной функции. Приведена статистика по динамике размера МРОТ, прожиточного минимума, индекса потребительских цен. Выявлены регионы с самым высоким уровнем населения с низкими доходами. Проведен статистический анализ, корреляционно-регрессионный анализ. Рассчитано, что размер МРОТ не влияет на среднедушевые доходы. Анализ взаимосвязи МРОТ и уровня безработицы не позволяет сделать однозначные выводы. Автором была составлена корреляционно-регрессионная модель зависимости размера среднедушевых доходов населения от размера минимальной заработной платы и номинального размера зарплаты, в результате которой было доказано, что размер минимальной зарплаты оказывает незначительное влияние на рост доходов. Это свидетельствует о низкой социальной функции минимальной зарплаты.

Статья доступна по ссылке.

Статьи по теме «Антикризисные внешние коммуникации на примере Министерства энергетики РФ»

Адиатулина Г. Ш., Адиатулин И. Ф. Информационная политика органов государственной власти в условиях защиты национальных интересов России // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2014. № 3. С. 253-261. Статья доступна по ссылке. Грачев В. В. Антикризисный менеджмент в работе PR-структур муниципальных органов власти с аудиторией социальных медиа // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2020. № 1 (35). С. 50-57. Статья доступна по ссылке. Грызунова Е. А. Антикризисные коммуникации в государственном управлении: технологии и возможности институционального управления // Государственное управление в XXI веке: повестка дня российской власти: материалы 10-й Международной научно-практической конференции. В 3-х ч. Ч. 3. Москва, 2013. С. 700-712. Статья доступна по ссылке. Грызунова Е. А. Модели кризисных коммуникаций и управления информацией в работе органов государственной власти // Вестник МГИМО университета. 2013. № 6 (33). С. 225-229. Статья доступна по ссылке. Карпова М. К., Атяшкин И. А. РR-технологии в формировании общественного мнения о деятельности органов государственной власти // Наука. Общество. Государство. 2019. № 4 (28). С. 124-130. Статья доступна по ссылке.

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