С начала года Тихорецкий филиал компании «Россети Кубань» направил 44 млн рублей на ремонтную программу в рамках подготовки энергообъектов к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Энергетики выполнили ремонт 23 крупных питающих центров, 194 воздушных линий электропередачи и 124 трансформаторных подстанций. За пять месяцев текущего года специалисты выполнили 45% от планового годового объема.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, энергетики стараются с опережением подготовить электросетевой комплекс не только к предстоящему отопительному сезону, но и к летнему максимуму нагрузок. Все работы проводятся с использованием защитных средств – масок и перчаток.

В пяти районах северо-востока Кубани проведен капитальный и текущий ремонт оборудования на 23-х подстанциях из 48 запланированных ремонтной кампанией. Выполнены капитальные ремонты 10 высоковольтных линий электропередачи и 184 линий распределительной сети. Всего до начала осенне-зимнего периода будут отремонтированы 364 линий электропередач (ЛЭП) общей протяженностью свыше тысячи километров.

В течение года специалисты предприятия заменят 2300 ответвлений в частные домовладения, для этого будет использовано более 46 км современного самонесущего изолированного провода.

Для предупреждения технологических нарушений из-за падений деревьев от деревьев и кустарников расчищено 38 га вдоль трасс линий электропередачи. Расчистка проводится механизированным способом с использованием специальной техники – мульчера. На сегодняшний день это наиболее эффективный и быстрый, на также самый экологичный способ, им энергетики обработают порядка 90 га.

− Подготовка энергооборудования к максимальным нагрузкам как зимой, так и летом – приоритетное направление в нашей работе. Всего планируется направить свыше 98 млн рублей на ремонт оборудования в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском и Крыловском районах края. Просим жителей, руководителей предприятий относиться с пониманием к возможным временным отключениям электроэнергии и оказывать содействие энергетикам для беспрепятственного проведения работ на энергообъектах, − отметил директор Тихорецких электрических сетей Валерий Гондарь.