В рамках ликвидации последствий ЧС в Красноярском крае в связи с разливом дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 Министерством энергетики Российской Федерации организована работа в части подключения сил и опыта нефтяных компаний для содействия работе МЧС России. Минэнерго России и компании ТЭК активно содействуют МЧС России в ликвидации разлива топлива в Норильске, в оперативном режиме ведут мониторинг ситуации на предмет необходимости дополнительных мер, сообщил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

«В настоящий момент происходит доставка на место происшествия специальных мобильных бригад ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Транснефть», располагающих необходимым опытом, оборудованием и возможностью оперативно добраться до места разлива. Часть персонала компаний уже находится на месте ЧС, руководители передовых отрядов участвуют в работе штаба МЧС России», - уточнил Министр.

В состав мобильного аварийно-спасательного отряда компании «Газпром нефть» входит 72 высококвалифицированных специалиста из регионов присутствия компании. Команда и технические грузы уже были доставлены в Норильск 3-мя спецрейсами. Специалисты укомплектованы всем необходимым оборудованием и спецтехникой, в том числе нефтесборочным и насосным оборудованием, экскаваторами, боновыми заграждениями и другим грузом весом более 85 тонн, кроме того, в ближайшее время будет выслан дополнительный груз из Ханты-Мансийска.

Компанией «Транснефть» в настоящий момент укомплектовано пять бригад общей численностью более 80 человек, а также всем необходимым для ликвидации разлива оборудованием –заграждениями, специальными емкостями, нефтесборщиками, мотопомпами для откачки воды и водным транспортом. Планируется доставить персонал на место происшествия в ближайшие дни.

Составлен предварительный план по очистке загрязненных территорий. Уточненная дорожная карта будет составлена после завершения обследования места ликвидации последствий.