Сбербанк профинансирует на 10,9 млрд рублей строительство двух корпусов ЖК «Южная Битца» в Московской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК ФСК сроком на четыре года.

По информации пресс-службы, 5-й и 6-й корпуса возведут в Ленинском районе. В целом жилой комплекс представляет собой проект комплексной застройки и включает 12 жилых корпусов, детские сады, школы, места для отдыха, спорта и прогулок.

Как отметила Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка, проект строительства ЖК «Южная Битца» является успешным продолжением сотрудничества с ГК ФСК по направлению финансирования жилого строительства.

По словам президента ГК ФСК Владимира Воронина, проектное финансирование позволяет застройщику не зависеть от средств дольщиков, исключая тем самым возможные проблемы с финансированием строительства объекта. «В текущих условиях снижения спроса этот фактор является одним из ключевых. Кредитование позволяет стабилизировать строительный процесс и дает покупателю гарантию того, что объект будет возводиться по графику, независимо от того, как идут продажи»,- подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил для застройщиков онлайн-сервис по поиску партнеров для управления своим проектом или соинвестирования.