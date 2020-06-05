Карантин очистил небо над Европой, что существенно повысило эффективность работы солнечных панелей в Великобритании, Германии и Испании. Установить новые рекорды также помогла прохладная ясная погода, установившаяся на континенте.

Европейская солнечная энергетика бьет новые рекорды, сообщает Engadget. В Великобритании в понедельник производство электричества за счет энергии солнца достигло исторического максимума в 9,68 ГВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить треть нужд страны. Предыдущий рекорд был поставлен в мае прошлого года — тогда местные солнечные электростанции выработали 9,55 ГВт.

В этот же день пика достигла и солнечная энергетика Германии. За стуки она произвела 32,23 ГВт. В Испании максимальный в истории уровень генерации в 6,34 ГВт зарегистрировали 29 марта. Предыдущий рекорд, установленный в феврале, продержался меньше двух месяцев.

По словам экспертов, весна ежегодно становится временем новых рекордов для солнечной энергетики Европы. Именно в это время года наблюдается прохладная ясная погода, при которой эффективность фотоэлектрических панелей максимальна. Однако в этом году вмешался дополнительный фактор — пандемия коронавируса.

Из-за введенных в большинстве стран Европы карантинных мер многие предприятия остановили работу, а люди резко сократили число поездок на личном и общественном транспорте. В результате уровень загрязнения снизился, а поток солнечной энергии к фотоэлектрическим панелям увеличился.

Разумеется, уже в ближайшие месяцы властям придется ослабить карантин, так что качество воздуха вновь ухудшится. Тем не менее, солнечная энергетика продолжит расти и устанавливать новые рекорды.

Между тем, в мире набирает популярность новый вид солнечных электростанций — плавучие. Специалисты отмечают, что они работают эффективнее обычных, поскольку постоянно охлаждаются. Особенно эффективно совмещать их с предприятиями по разведению рыбы, как это делают в Китае. Удобны они и для островных государств — например, Сейшельских островов, где планируют построить установку мощностью 5,8 МВт.