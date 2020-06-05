Четыре региона ДФО получат деньги на восстановление дорог

Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область и Приморский край получат деньги на восстановление разрушенных паводком в 2018-2019 годах дорог. Правительство России одобрило выделение из федерального бюджета средств на завершение восстановительных работ дорог, которые были повреждены паводками в 2018 и 2019 годах в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. Это решение было принято на заседании Правительства РФ, которое прошло 4 июня.

«Инфраструктура (в этих регионах) заметно пострадала из-за прошлогодних паводков. Мы выделяем на восстановление автодорожной инфраструктуры почти 1,7 млрд рублей. Средства получат пять регионов – Амурская и Иркутская области, Приморский и Хабаровский края, а также Еврейская автономная область», - сообщил во вступительном слове Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По информации главы Минтранса, пять регионов, которые получат средства, будут иметь возможность полностью восстановить объекты дорожного хозяйства, мостовые объекты, которые были разрушены в результате паводков 2019 года.

«Кроме того, Амурская область будет иметь возможность практически полностью закрыть объекты, которые были повреждены и в результате паводка 2018 года», - уточнил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

К слову, Амурской области из 1,7 млрд рублей выделено 912,5 млн рублей. По информации Амурского регионального минтранса, на эти деньги планируется восстановить порядка 140 км региональных и 55 км муниципальных дорог в наиболее пострадавших от паводков районах, таких как Мазановский, Завитинский, Архаринский, Свободненский, Ромненский, Зейский, Октябрьский и Михайловский.

В конце апреля Президент России Владимир Путин провёл совещание, на котором был поднят вопрос, что в дальневосточных регионах до сих пор не восстановлены некоторые дороги, которые были повреждены паводками в 2018 и 2019 годах. В качестве источника финансирования Президент РФ предложил использовать не освоенные ранее средства из федерального дорожного фонда.