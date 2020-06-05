По итогам 1 квартала 2020 года чистая прибыль Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности составила 25,9 млрд рублей, увеличившись на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная чистая прибыль* – 23,4 млрд рублей, что на 22,4% больше, чем в 1 квартале 2019 года. Показатель EBITDA вырос на 23,8% до 36,6 млрд рублей.

Маржа по EBITDA увеличилась на 4,1 процентных пункта к 1 кварталу 2019 года и составила 31,1%. Соотношение чистого финансового долга к EBITDA - 1,2x, что идентично показателю на конец 1 квартала 2019 года. Общая выручка Группы по итогам 1 квартала 2020 года составила 117,7 млрд рублей, что на 7,5% выше аналогичного периода прошлого года. Активы Группы увеличились на 2,9% до 952,2 млрд рублей.

«Группа РусГидро в 1 квартале 2020 года продемонстрировала высокие как производственные, так и финансовые результаты, – заявил глава РусГидро Николай Шульгинов. – Это результат нашей планомерной работы по улучшению производственных и финансовых показателей, оптимизации всех управляемых операционных расходов Группы и росту фундаментальной стоимости компании».

Так, в первом квартале РусГидро закрыло сделку по продаже Международной энергетической компании, в результате долговая нагрузка Группы уменьшилась на 4 миллиарда рублей. Начались поставки электроэнергии на оптовый рынок построенной в рамках программы ДПМ Зарамагской ГЭС-1, крупнейшей электростанцией в Северной Осетии и третьей по мощности ГЭС на Северном Кавказе.

На финансовые результаты Группы также повлияло увеличение выработки электроэнергии в 1 квартале 2020 года, обусловленное повышенным притоком в большинство водохранилищ ГЭС из-за раннего половодья, а также ростом электропотребления в ДФО на 4,4% (показатель очищен от факторов високосного года и температуры). При этом и по завершению половодья на Волжско-Камском каскаде ГЭС все водохранилища остаются наполненными.

Выработка электроэнергии Группы РусГидро по итогам 1 квартала 2020 года составила 34 371 млн кВт·ч, что на 18,6% выше, чем за 1 квартал 2019 года. С учетом Богучанской ГЭС выработка составила 39 008 млн кВт·ч, что на 19,2% больше, чем за 1 квартал 2019 года.

Справедливая стоимость беспоставочного форвардного контракта с Банком ВТБ снизилась на конец 1 квартала 2020 года с 28,5 млрд рублей до 23,4 млрд рублей в результате роста рыночной стоимости акций ПАО «РусГидро».

Финансовая отчетность на сайте РусГидро: http://www.rushydro.ru/investors/reports

Развернутая информация по отчетности: http://www.rushydro.ru/investors/IR_news/

* Скорректированная на эффекты от признания финансового дохода/расхода в результате изменения справедливой стоимости беспоставочного форварда на акции, убытка от обесценения основныхсредств, убытка от обесценения финансовых активов, убытка от выбытия основных средств, а также на прочие неденежные статьи операционных доходов и расходов.