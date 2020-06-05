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Модернизация

Энергетики построили новую линию электропередачи для надежного электроснабжения моностационара в Забайкалье

Энергетики построили новую линию электропередачи для надежного электроснабжения моностационара в Забайкалье

5 июня 2020, 10:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СИБИРИ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Забайкальского филиала компании «Россети Сибирь» в кратчайшие сроки провели работы по изменению категории надёжности энергоснабжения Нерчинской центральной районной больницы, где расположен моностационар на 55 коек для больных COVID-19.

Для повышения надежности электроснабжения и бесперебойной работы аппаратов искусственной вентиляции легких энергетиками всего за 15 дней после обращения заявителя был заключен договор на технологическое присоединение, разработана и согласована со всеми заинтересованными сторонами проектная документация, построена воздушная линия электропередачи напряжением 6 кВ - установлены опоры, смонтирован провод. Теперь медицинское учреждение получило второе независимое питание электроэнергией.

«В период пандемии электроснабжение медицинских учреждений, тем более тех, где проходят лечение больные коронавирусом, у нас на особом контроле. Наши специалисты поддерживают связь с сотрудниками – энергетиками этих учреждений, проведены совместные проверки электросетевого оборудования, оказывается необходимая консультативная помощь. При необходимости мы готовы запитать медучреждения с помощью дизель-генераторных электростанций», – рассказывает исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора Забайкальского филиала компании «Россети Сибирь» Николай Злыгостев.

Отметим, что электроснабжение всех социально значимых объектов находится на особом контроле энергетиков. Технологическое присоединение этой категории потребителей всегда проводят в первую очередь, а в период аварийно-восстановительных работ для недопущения длительных перерывов в их электроснабжении используют передвижные дизель- генераторные установки.

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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