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Модернизация

Компания "Россети Московский регион" объявила о двух новых инициативах при приеме на баланс электросетей СНТ

Сразу о двух новых инициативах, которые помогут дачникам передать поселковые электросети на баланс компании «Россети Московский регион», объявил на состоявшемся 4 июня 2020 года вебинаре заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности Алексей Старостин.

В ближайшее время условие о переходе на индивидуальные договоры энергоснабжения при консолидации объектов 0,4 кВ перестанет быть обязательным и приобретет опционный характер. Также энергетики компании начнут принимать на баланс энергообъекты садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и коттеджных поселков (КП), которые присоединены к сетям других территориальных сетевых организаций (за исключением ОАО «РЖД»).

Вебинар на тему: «Консолидация электросетевых объектов СНТ и КП по упрощенной схеме. Промежуточные итоги. Вопросы и ответы», организованный компанией «Россети Московский регион» совместно с Союзом дачников Подмосковья, привлек интерес 220  пользователей. Спикерам мероприятия поступило 250 вопросов.

Формат, связанный с непосредственным общением экспертов с дачниками, практикуется в компании «Россети Московский регион» давно. Но особенно востребован он стал после того, как в феврале прошлого года энергетики существенно упростили процесс консолидации электросетевых активов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и коттеджных поселков (КП). Количество процедур сократилось с 6 до 3. За год с небольшим число поданных заявок возросло в 3 раза и составило 2 300 шт., а консолидируемых ежегодно СНТ и КП стало больше в 5 раз, превысив  1 500 шт.

 

         Исполнительный директор «Союза дачников Подмосковья» Федор Мезенцев в своем выступлении отметил, что передавая электросетевые активы в руки профессионалов, дачники избавляются сразу от многих проблем, связанных с нагрузкой, в том числе финансовой, по эксплуатации энергооборудования. Аварийность на качественно обслуживаемых сетях снижается. Это подтверждено статистикой по Подмосковью: к началу 2020 года число технологических нарушений на сетях СНТ, переданных на обслуживание компании «Россети Московский регион», сократилось на треть. Еще один важный момент, по словам Федора Мезенцева, что проблему с должниками и неплательщиками также будут решать профессионалы.    

 

         Алексей Старостин в свою очередь отметил, что озвученные на вебинаре инициативы, призванные включить в процесс консолидации новые СНТ, уже поддержаны руководством ПАО «Россети» и нацелены в первую очередь на создание для наиболее широкого круга дачников Подмосковья условий комфортного пребывания на их загородных участках.

 

         С учетом повышенного интереса к вебинару и большого числа вопросов от садоводов и жителей коттеджных поселков, желающих передать электросети на баланс компании «Россети Московский регион», было принято решение о том, что во второй половине лета текущего года будет проведена еще одна аналогичная встреча.

 

         Запись вебинара можно посмотреть на сайте компании «Россети Московский регион»: www.moesk.ru/client/peredacha

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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