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Модернизация

Курскэнерго в короткие сроки выполнило технические мероприятия, необходимые для технологического присоединения фельдшерско-акушерских пунктов в Курской области

Курскэнерго в короткие сроки выполнило технические мероприятия, необходимые для технологического присоединения фельдшерско-акушерских пунктов в Курской области

5 июня 2020, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЦЕНТРА, РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Обеспечение надежного электроснабжения социально значимых объектов является приоритетным направлением в работе филиала «Россети Центр Курскэнерго».

Предприятие оперативно выполнило свои обязательства по 15 договорам технологического присоединения (ТП), фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), что позволит в намеченные сроки завершить строительство медицинских учреждений для оказания квалифицированной первичной медицинской помощи жителям 11 районов Курской области.

Для подключения социально значимых объектов, энергетики Курскэнерго выполнили перенос опор воздушной линии (ВЛ) 10 кВ, реконструкцию ВЛ 0,4 кВ, строительство ответвлений с самонесущим изолированным проводом и установкой опор.

В селе Афанасьево Обоянского района была проведена реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода. Общий объем присоединенной мощности 15 ФАП составит 167 кВт.

Слаженная работа специалистов Курскэнерго позволила в согласованные с администрацией Курской области сроки выполнить все мероприятия для технологического присоединения медицинских учреждений, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» значительно повысит доступность медицинской помощи для жителей сельской местности.

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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