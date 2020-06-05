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Модернизация

"Мособлэнерго" повысило надежность электроснабжения центральной улицы Мытищ

Мособлэнерго повысило надежность электроснабжения центральной улицы Мытищ

5 июня 2020, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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АО «Мособлэнерго» повысило надежность электроснабжения объектов, расположенных в центральной части Мытищ. В 2020 году силами Мытищинского производственного отделения компании на Олимпийском проспекте проведен капитальный ремонт 3 кабельных линий электропередачи. Работники использовали метод глубинного направленного бурения.

В рамках реализации программы капитального ремонта в текущем году АО «Мособлэнерго» заменило в Мытищах участки 2 кабельных линий электропередачи, расположенных в районе улицы Станционная и на въезде к станции. Эти линии осуществляют электроснабжение жилых домов, а также школ, детских садов, котельных в микрорайонах имени Г.Т. Шитикова и Шараповка.

По программе капремонта электросетевого оборудования, находящегося в эксплуатации АО «Мособлэнерго», в 2020 году Мытищинское производственное отделение планирует провести замену кабельной линии  6кВ на участке трассы протяженностью 250 м через реку Яуза. По этому кабелю осуществляется электроснабжение Центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана и центральной канализационной станции. Также запланирована замена участков 2 кабельных линий протяженностью 350 м на улице Карла Маркса. Эти линии обеспечивают электричеством МФЦ, суд, отделение полиции  и военкомат.

В рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» в 2020 году в городском округе Мытищи планируется установка реклоузеров – коммутирующих устройств для повышения надежности электрических сетей, а также строительство кабельной линии 6 кВ и комплектной трансформаторной подстанции в деревне Челобитьево.

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