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Модернизация

На Приморской ГРЭС завершен капремонт турбогенератора энергоблока №9

На Приморской ГРЭС завершен капремонт турбогенератора энергоблока №9

5 июня 2020, 11:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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На Приморской ГРЭС филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК» (входит в группу РусГидро) в апреле-мае был проведен капитальный ремонт турбогенератора энергоблока №9 мощностью 215 МВт. На этот проект компания направила 6,2 миллиона рублей.

Специалисты провели ремонт статора турбогенератора, газоохладителей, диффузоров, перепускного кожуха, промвтулки, внутренних маслоуловителей, внутренних и промежуточных щитов. Была выполнена переизолировку головок лобовых частей обмотки, подтяжка радиальных тяг, заменены на новые три концевых вывода, проходной изолятор контроля температуры дистиллята, петля из стеклобандажной ленты и дефектные уплотнения. Кроме этого, произведен ремонт ротора турбогенератора, щеточно-контактного аппарата и газовой системы.

По регламенту, по истечению 25-летнего срока эксплуатации, турбогенератор нуждался еще и в комплексной технической диагностике. Этим занимался специализированный научно-технический центр, используя современные методы неразрушающего контроля обмоток, стальных конструкций статора и ротора. Специалисты оценили состояние отдельных конструктивных узлов турбогенератора и всего оборудования в целом и выдали технические рекомендации.

«Такой обширный комплекс проведенных мероприятий позволил нам более точно определить проблемы, возникшие в процессе эксплуатации турбогенератора и грамотно устранить их. Теперь необходимо провести его техническое освидетельствование. Срок дальнейшей безопасной эксплуатации будет продлен на пять лет», – пояснил начальник электрического цеха филиала «ЛуТЭК» Сергей Фирсов.

Все работы проводились с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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