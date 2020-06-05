Парящие в небесах дроны смогут заменить ветровые турбины

Голландская компания Ampyx Power при поддержке Европейского космического агентства (ESA) работает над инновационной технологией выработки электроэнергии при помощи автономных летательных аппаратов — воздушных змеев, соединенных проводами с генераторами на земле.

Ветровые турбины — технологичные столпы возобновляемой энергетики, но все-таки далеки от совершенства в том, что касается выработки электричества в промышленных масштабах. Один из недостатков заключается в том, что массивы ветряков занимают большую площадь и чем выше они и чем длиннее у них лопасти, тем больше их КПД. То есть самые эффективные — это ветряки-гиганты, но и стоят они существенно дороже.

Инженеры Ampyx Power тоже намерены добраться до сильных ветров, дующих на высоте 200 метров, но вместо ветрогенераторов запустить дроны, соединив их прочным тросом с землей. Такой коптер будет парить в небе, как воздушный змей, выполняя различные маневры и дергая за ворот генератора, вырабатывающего электроэнергию, сообщает New Atlas.

В компании подсчитали, что такая система может выработать больше энергии, чем обычная ветровая турбина, но при этом для ее создания понадобится только 10% материалов. Вдобавок, дроны можно включить в уже существующую систему ветрогенерации, заменяя ими устаревшие башни.

Разработчики испытали уменьшенную копию дрона и теперь работают над полноразмерным прототипом. Пока технологии не хватает эффективной системы взлета и посадки, чтобы аппараты можно было возвращать на землю для техобслуживания. Для этого нужно будет установить внизу — на суше или на море — небольшие посадочные платформы. С этой целью компания вместе с ESA и британской фирмой Omnisense разрабатывает навигационную систему высокой точности позиционирования.

Необычные подводные «воздушные змеи» для получения энергии морских течений придумали в шведской компании Minesto. Подводные парапланы с 12-метровым размахом крыльев будут вырабатывать электроэнергию, выписывая «восьмерки».