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Инвестиции (проекты)

Реконструировать госпредприятие "Уралвагонзавод" за полмиллиарда рублей будет "Уралстроймонтаж"

Реконструировать госпредприятие Уралвагонзавод за полмиллиарда рублей будет Уралстроймонтаж

5 июня 2020, 17:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Реконструировать специальное заготовительное производство на «Уралвагонзаводе» будет компания «Уралстроймонтаж». Организация стала победителем торгов, понизив начальную стоимость заключения контракта с 629,5 млн до 594,8 млн рублей. В конкурсе также участвовали ООО «Билд» и ООО «Бишбаш», но они опустили цену не так низко, как это сделал УСМ. Отметим, с первого раза провести торги не удалось из-за отсутствия участников.

Проектную документацию для работ на госпредприятии подготовило АО «Проектмашприбор». Ею предусматривается строительство центрального гальванического цеха. Как правило, на таких площадках производится покрытие кадмием, хромом, цинком или другими металлами поверхности разных изделий.

«Уралстроймонтаж» должен будет построить на территории градообразующего предприятия трёхэтажное здание с четырёхэтажной встройкой для размещения административно-бытовых помещений, столовой и энергетических служб, без чердака и подвала. Производственный корпус предназначен для размещения гальванического цеха и его очистных сооружений. К проектируемому зданию должен быть обеспечен подъезд пожарных машин. Подрядчику необходимо будет проложить инженерные коммуникации. На прилегающей к зданию территории организовать тротуары, газоны с посадкой кизильника блестящего, установить урны.

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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