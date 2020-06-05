В рамках работы по обеспечению качественным и надежным энергоснабжением жителей ТиНАО, компания «Россети Московский регион» начала второй этап строительства подстанции (ПС) 220 кВ «Хованская» в Новомосковском административном округе.

Этап рассчитан на 2020-2021 гг. Уже начато строительство четырехсекционного комплектного распределительного устройства (КРУ) -10 кВ с вакуумными выключателями, рассчитанного на 28 линейных ячеек. В настоящий момент ведутся работы по укладке арматурного каркаса фундамента.

ПС «Хованская» обеспечивает надежное электроснабжение важных инфраструктурных и социально-значимых объектов, в том числе больницы в п. Коммунарка, в которой впервые в Московском регионе начали прием и лечение пациентов с короновирусной инфекцией. Высокотехнологичное оборудование нового питающего центра позволяет гарантировать качественное и надежное энергоснабжение потребителей, а также позволяет разгрузить существующие центры питания и обеспечить возможность подключения новых потребителей на территории ТиНАО. Установленная трансформаторная мощность ПС «Хованской» составляет 700 МВА.

До конца 2021 года энергетики планируют также осуществить завод в открытое распределительное устройство (ОРУ)-220 кВ кабельных линий (КЛ) 220 кВ «Никулино - Хованская 1,2», установить четыре линейных регулировочных трансформатора мощностью 63 MBA каждый.

ПС «Хованская» на несколько лет вперед обеспечит возможность подключения новых потребителей на территории ТиНАО, в первую очередь административно-делового центра в п. Коммунарка с запрашиваемой максимальной мощностью - 210 МВт, а также жилищных объектов ООО «МИЦ» - 16 МВт, «А 101» - более 48 МВт, ООО «Староселье» - 11,5 МВт.

Сейчас в ТиНАО проживает более 230 тыс. человек, площадь не застроенных пространств - 40 тыс. га. К 2035 году по прогнозам численность населения ТиНАО возрастет до 1,5 млн. Кроме того, новая подстанция позволит улучшить схемно-режимную ситуацию в прилегающей к ПС 220 кВ «Хованская» электрической сети 110 кВ.

Все строительно-монтажные работы осуществляются в строгом соответствии с санитарными требованиями, которые предъявляются с целью ограничения распространения инфекции. Энергетики обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, очками - во время работы неукоснительно соблюдаются санитарные нормы и социальная дистанция.

Справочно:

16 октября 2019 года с участием министра энергетики РФ Александра Новака, мэра Москвы Сергея Собянина и генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского была торжественно открыта подстанция (ПС) 220/110/20/10 «Хованская», ставшая самым крупным питающим центром Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы (ТиНАО). Установленная трансформаторная мощность ПС «Хованской» составляет 700 МВА.