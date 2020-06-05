4 июня 2020 года, генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артём Пидник и исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба обсудили развитие электросетевой инфраструктуры региона, в частности технологическое присоединение социальных объектов.

Артем Пидник рассказал, что «Россети Северо-Запад» уже построили сети для четырех школ. Их планируют ввести в 2020 году в Сыктывкаре, поселке Краснозатонский, селах Часово и Визинга.

Летом этого года компания завершит работы еще по трем объектам – школе в селе Помоздино, школе-детскому саду в селе Дутово и детскому саду в Сыктывкаре. Энергетики построят 2,5 км кабельных и воздушных линий, а также две трансформаторные подстанции.

«Знаю, что ввод новых школ и детских садов на особом контроле руководства региона. Мы заранее построили электросетевую инфраструктуру для части объектов, по остальным – также завершим работы вовремя», – подчеркнул Артем Пидник.

Кроме этого, глава сетевой компании отметил, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, «Россети Северо-Запад» выполняют все работы для обеспечения стабильного электроснабжения потребителей.

«Строительство электросетевой инфраструктуры создаёт региону условия для экономического и социального развития. Дополнительные мощности необходимы для ввода новых школ в регионе. Это важная задача, которую нам помогает решить компания «Россети Северо-Запад», – отметил Владимир Уйба.

Напомним, «Россети» по всей стране по поручению главы холдинга Павла Ливинского держат на особом контроле надежность и бесперебойность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры.