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5 июня 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
На Курском вокзале началось строительство распределительного подземного вестибюля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
«Железнодорожники приступили к строительству нового распределительного подземного вестибюля на Курском вокзале столицы. Работы проводятся в рамках проекта по модернизации участка Москва-Каланчевская - Москва-Пассажирская-Курская - Карачарово, необходимого для запуска будущего МЦД-4 «Апрелевка - Железнодорожная» и развития МДЦ-2 «Нахабино - Подольск»,- говорится в сообщении.
Уточняется, что с целью увеличения пропускных возможностей Курского вокзала, который станет промежуточной остановкой еще и на будущем МЦД-4, предусмотрено строительство двух новых островных платформ и нового распределительного подземного вестибюля.
«В настоящее время на станции «Москва-Пассажирская-Курская» уже ведутся подготовительные работы для возведения фундамента подземного вестибюля. Он будет интегрирован с действующими двумя тоннелями и иметь несколько выходов: на две новые и одну реконструируемую островные платформы, а также на ул. Казакова. Общая площадь вестибюля составит почти 6 тыс. кв. м. Для удобства пассажиров его оборудуют шестью лифтами, шестью эскалаторами», - заключили в пресс-службе.
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