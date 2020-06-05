На Курском вокзале началось строительство распределительного подземного вестибюля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Железнодорожники приступили к строительству нового распределительного подземного вестибюля на Курском вокзале столицы. Работы проводятся в рамках проекта по модернизации участка Москва-Каланчевская - Москва-Пассажирская-Курская - Карачарово, необходимого для запуска будущего МЦД-4 «Апрелевка - Железнодорожная» и развития МДЦ-2 «Нахабино - Подольск»,- говорится в сообщении.

Уточняется, что с целью увеличения пропускных возможностей Курского вокзала, который станет промежуточной остановкой еще и на будущем МЦД-4, предусмотрено строительство двух новых островных платформ и нового распределительного подземного вестибюля.