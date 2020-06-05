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Инвестиции (проекты)

В "Алге" заработает первый в России экологический центр по переработке отходов "нефтянки"

Резидент особой экономической зоны «Алга» ООО «НПП «Экология-21», созданное на базе УГНТУ, организует на территории ОЭЗ экологический центр по переработке крупнотоннажных отходов нефтяной промышленности. Это первый в России центр, который будет ликвидировать накопленный экологический ущерб в районах интенсивной нефтедобычи и переработки.

 

— Центр будет работать по принципу замкнутого цикла, то есть не будет образовываться новых отходов, — комментирует принцип работы генеральный директор ООО «НПП «Экология-21» Максим Назаров. — У нас более 120 патентов Российской Федерации по данному направлению. В результате работы экологического центра Башкортостан получит в сельхозоборот очищенные земли, питательные почвогрунты для восстановления истощенных земель и ряд строительных материалов.

 

Напомним, что создаваемая по постановлению Правительства РФ ОЭЗ «Алга» станет мощным драйвером развития Башкирии. Глава республики Радий Хабиров поручил кабмину начать подготовительную и предпроектную работу по созданию всей необходимой инфраструктуры для инвесторов. Работа уже начата.

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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