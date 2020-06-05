Компания Epho Commercial Solar* ввела в эксплуатацию городскую СЭС Bright Thinkers Power, построенную в соответствии с разработанной компанией технологией Epho Bright Thinkers Power Station (BTPS)**.

СЭС установленной мощностью 1,7 МВт построена в промышленной зоне Goodman's Oakdale в Хорсли. Фотоэлектрические панели СЭС размещены на крыше нового складского здания логистической компании DHL площадью 31 457 м2 , предназначенного для хранения медицинской продукции. Epho заключила партнерское соглашение с Siemens для разработки системы управления СЭС, которая позволяет динамично перераспределять производимую СЭС электроэнергию между двумя отдельными каналами выдачи мощности станции. Динамическое переключение каналов осуществляется посредством алгоритма, учитывающего текущие значение мощности, выдаваемой СЭС, и мощности нагрузки оборудования арендаторов складских помещений, а также уровень спроса на оптовом рынке электроэнергии. Проект строительства СЭС Bright Thinkers Power частично профинансирован Австралийской ассоциацией возобновляемой энергии (ARENA) в размере $ 497 000 и в соответствии с соглашением о финансировании между Epho и ARENA должна быть продемонстрирована в том числе успешная работа динамического переключения каналов выдачи мощности станции. Потенциальная мощность солнечных установок, которые могут быть размещены на крышах промышленных зданий в Австралии, оценивается экспертами в десятки гигаватт. Предполагается, что в перспективе такие городские электростанции, сооружаемые вблизи столичных районов, нуждающихся в электроэнергии, будут играть большую роль в создании и поддержке низкоуглеродной экономики Австралии. Введенная в эксплуатацию СЭС уже сейчас демонстрирует возможность быстрого развертывания объектов солнечной энергетики для обеспечения электроэнергией промышленного сектора при сравнительно невысоких затратах и разумных сроках строительства.

Представители Epho считают, что технология BTPS может стать ключевой, как обеспечивающая взаимовыгодное сотрудничество с низкими рисками между заказчиком, арендодателем и разработчиком комплексных решений на основе использования солнечной энергии.

Официальный сайт компании Epho Commercial Solar

* Австралийская компания – поставщик комплексных решений в области солнечной энергии для крупных корпоративных организаций. Компания осуществляет разработку, проектирование, строительство, эксплуатацию и обслуживание коммерческих систем солнечной энергии.

** Запатентованная технология заключается в реализации возможности использования крыш промышленных объектов в городские СЭС, поставляющие электроэнергию как для потребителей, находящихся на месте установки PV-панелей, так и в качестве объекта генерации на национальный энергетический рынок Австралии (National Electricity Market, NEM).