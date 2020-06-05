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Инвестиции (проекты)

В Санкт-Петербурге отремонтируют здание института травматологии и ортопедии имени Вредена

В Санкт-Петербурге отремонтируют здание института травматологии и ортопедии имени Вредена

5 июня 2020, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта помещений в здании Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Вредена. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. 

НИИ травматологии и ортопедии, созданный в 1906 году как Петербургский ортопедический институт, носит имя своего первого директора – выдающегося хирурга-ортопеда Романа Романовича Вредена. Сегодня это - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии: в его состав входит 22 клинических и 10 научных отделений. 

Построенное в 1988 году кирпичное здание, в котором пройдет капитальный ремонт, входит в комплекс РНИИТО им. Р.Р. Вредена и находится по адресу Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 8, Литер А. Здесь располагается стационар с больничными палатами, а также операционный блок, в котором и пройдут ремонтные работы. 

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрен демонтаж старых и устройство новых напольных покрытий, отделка стен и потолков материалами, стойкими к воздействию дезинфицирующих средств и препятствующими накоплению бактерий. Также планируется замена окон и дверей. Площадь помещений, в которых пройдет капитальный ремонт, составляет 746,43 кв.м. 

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств РНИИТО им. Р.Р. Вредена. Генеральная проектная организация - ООО «Энергия Плюс». 

Фото: РНИИТО им. Р.Р. Вредена 

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