В мае 2020 года из состава представителей компаний - членов был сформирован и начал активно действовать Исследовательский комитет (ИК) Ассоциации «РНК МИРЭC».

Основная задача ИК – участие во взаимодействии с Исполнительной дирекцией РНК МИРЭС, в формулировании консолидированной позиции и вклада России по актуальным аспектам функционирования и развития ТЭК для ее отражения в основных исследованиях и «инструментах» МИРЭС, значимо влияющих на формирование и оценку эффективности глобальных, региональных и национальных энергетических политик.

Данная деятельность особенноважна в связи с проведением 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге 25-го Мирового энергетического конгресса (25-го МЭК) - крупнейшего отраслевого события мирового масштаба, охватывающего стратегическую проблематику всех сегментов ТЭК, на котором будут присутствовать главы государств, правительств, профильных министерств и представители крупнейших системообразующих компаний из более чем 150 стран мира.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2020 года №1097-р Организационный комитет по подготовке к 25-му МЭК возглавил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисов. Заместителем Председателя Организационного комитета стал Министр энергетики Российской Федерации, Председатель Ассоциации «РНК МИРЭС» А.В. Новак. В Организационный комитет входят представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и руководители крупнейших организаций ТЭК России.

Совместная системная работа представителей ведущих компаний ТЭК России в ИК РНК МИРЭС по усилению представленности позиции и вклада России в стратегических и информационных документах Мирового энергетического совета, а далее, как результат, и в отраслевых документах ООН и других ведущих объединениях, позволит со временем достигнуть объективного и сбалансированного понимания отраслевым международным сообществом планов, подходов и интересов России, увидеть и оценить достижения и лучшие практики российских компаний в области цифровой трансформации при решении задач энергетического перехода для обеспечения доступного и надежного энергоснабжения для всех и при достижении других целей устойчивого развития.

В частности, ИК РНК МИРЭС уже начал работу над корректировкой методологии формирования Обзора главных неопределенностей и приоритетов (Issues Monitor, далее - Обзор). Пересмотр методологии инициировали национальные комитеты Франции, Бельгии, Германии, Италии и России в ходе мероприятий Исполнительной Ассамблеи МИРЭС в сентябре 2019 года, поскольку обсуждаемые в ходе подготовки Обзора вопросы будут рассматриваться Центральным офисом МИРЭС как один из основных факторов при формировании деловой программы 25-го Мирового Энергетического Конгресса.

В связи с вышеизложенным, приглашаем к расширению взаимодействия компании ТЭК России, которые готовы подключиться к формированию международной энергетической повестки.

Напоминаем компаниям - членам Ассоциации о возможности направления своего представителя в состав ИК.

На данный момент в состав ИК вошли 18 руководителей и экспертов из различных секторов энергетики, представляющие 14 компаний и научно-исследовательских центров. Список членов комитета можно посмотреть по этой ссылке.

Справочно:

К исследованиям и «инструментам» МИРЭС относятся: сутевые отчёты, аналитические документы, «белые бумаги» и другие исследования, которые продвигают повестку МИРЭС по реализации «энергетического перехода» и предоставляют экспертное видение по вопросам критической важности (по мнению МИРЭС) для энергетических лидеров всего мира.

Основные исследования и «инструменты» МИРЭС включают в себя:

– Обзор Главных Неопределённостей и Приоритетов (Energy Issues Monitor)

– Индекс Мировой Энергетической Трилеммы (World Energy Trilemma Index)

– Мировые Энергетические Сценарии (World Energy Scenarios)

– Обзоры Энергетических Инноваций (Energy Innovation Insights)

– Динамическая Структура Устойчивости (Dynamic Resilience Framework)

Исполнительная дирекция

Ассоциации «РНК МИРЭС»