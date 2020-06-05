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Мероприятия

В рамках Российского национального комитета МИРЭС начал работу Исследовательский комитет. Приглашаем к участию

В рамках Российского национального комитета МИРЭС начал работу Исследовательский комитет. Приглашаем к участию

5 июня 2020, 12:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЭК 2022, WEC 2022, КОНГРЕСС МИРЭС

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В мае 2020 года из состава представителей компаний - членов был сформирован и начал активно действовать Исследовательский комитет (ИК) Ассоциации «РНК МИРЭC».

Основная задача ИК – участие во взаимодействии с Исполнительной дирекцией РНК МИРЭС, в формулировании консолидированной позиции и вклада России по актуальным аспектам функционирования и развития ТЭК для ее отражения в основных исследованиях и «инструментах» МИРЭС, значимо влияющих на формирование и оценку эффективности глобальных, региональных и национальных энергетических политик.

Данная деятельность особенноважна в связи с проведением 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге 25-го Мирового энергетического конгресса (25-го МЭК) - крупнейшего отраслевого события мирового масштаба, охватывающего стратегическую проблематику всех сегментов ТЭК, на котором будут присутствовать главы государств, правительств, профильных министерств и представители крупнейших системообразующих компаний из более чем 150 стран мира.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2020 года №1097-р Организационный комитет по подготовке к 25-му МЭК возглавил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисов. Заместителем Председателя Организационного комитета стал Министр энергетики Российской Федерации, Председатель Ассоциации «РНК МИРЭС» А.В. Новак. В Организационный комитет входят представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и руководители крупнейших организаций ТЭК России.

Совместная системная работа представителей ведущих компаний ТЭК России в ИК РНК МИРЭС по усилению представленности позиции и вклада России в стратегических и информационных документах Мирового энергетического совета, а далее, как результат, и в отраслевых документах ООН и других ведущих объединениях, позволит со временем достигнуть объективного и сбалансированного понимания отраслевым международным сообществом планов, подходов и интересов России, увидеть и оценить достижения и лучшие практики российских компаний в области цифровой трансформации при решении задач энергетического перехода для обеспечения доступного и надежного энергоснабжения для всех и при достижении других целей устойчивого развития.

В частности, ИК РНК МИРЭС уже начал работу над корректировкой методологии формирования Обзора главных неопределенностей и приоритетов (Issues Monitor, далее - Обзор). Пересмотр методологии инициировали национальные комитеты Франции, Бельгии, Германии, Италии и России в ходе мероприятий Исполнительной Ассамблеи МИРЭС в сентябре 2019 года, поскольку обсуждаемые в ходе подготовки Обзора вопросы будут рассматриваться Центральным офисом МИРЭС как один из основных факторов при формировании деловой программы 25-го Мирового Энергетического Конгресса.

В связи с вышеизложенным, приглашаем к расширению взаимодействия компании ТЭК России, которые готовы подключиться к формированию международной энергетической повестки.

Напоминаем компаниям - членам Ассоциации о возможности направления своего представителя в состав ИК.

На данный момент в состав ИК вошли 18 руководителей и экспертов из различных секторов энергетики, представляющие 14 компаний и научно-исследовательских центров. Список членов комитета можно посмотреть по этой ссылке.

Справочно:

К исследованиям и «инструментам» МИРЭС относятся: сутевые отчёты, аналитические документы, «белые бумаги» и другие исследования, которые продвигают повестку МИРЭС по реализации «энергетического перехода» и предоставляют экспертное видение по вопросам критической важности (по мнению МИРЭС) для энергетических лидеров всего мира.

Основные исследования и «инструменты» МИРЭС включают в себя:

Обзор Главных Неопределённостей и Приоритетов (Energy Issues Monitor)

Индекс Мировой Энергетической Трилеммы (World Energy Trilemma Index)

Мировые Энергетические Сценарии (World Energy Scenarios)

Обзоры Энергетических Инноваций (Energy Innovation Insights)

Динамическая Структура Устойчивости (Dynamic Resilience Framework)

 

Исполнительная дирекция

Ассоциации «РНК МИРЭС»

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