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Модернизация

Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил энергетиков "Россети Янтарь"

Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарил энергетиков Россети Янтарь

5 июня 2020, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Теперь к моему садовому участку проведено электричество, и я могу пользоваться современными электроприборами, которые облегчат мне работы по уходу за участком. Огромное всем спасибо!». С такими словами благодарности через муниципальную газету обратился ветеран Великой Отечественной войны Владислав Петрович Анисов к энергетикам «Россети Янтарь» и местным органам власти.

От Владислава Петровича поступило обращение в администрацию Черняховского городского округа с просьбой оказать содействие в строительстве энергообъектов для технологического присоединения его садового участка. Расстояние от дачи ветерана до ближайшей линии электропередачи превышало 500 метров, а установить опоры ЛЭП и протянуть провод за свой счет - задача для пенсионера непосильная.

Представители администрации попросили специалистов филиала «Россети Янтарь» Восточные электрические сети оказать помощь в решении вопроса. Энергетики сразу же откликнулись на просьбу ветерана и справились с задачей за 1 день - установили 4 опоры воздушной линии 0,4 кВ и смонтировали 200 метров самонесущего изолированного провода.

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Компания: Россети Янтарь

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