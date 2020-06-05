«Теперь к моему садовому участку проведено электричество, и я могу пользоваться современными электроприборами, которые облегчат мне работы по уходу за участком. Огромное всем спасибо!». С такими словами благодарности через муниципальную газету обратился ветеран Великой Отечественной войны Владислав Петрович Анисов к энергетикам «Россети Янтарь» и местным органам власти.

От Владислава Петровича поступило обращение в администрацию Черняховского городского округа с просьбой оказать содействие в строительстве энергообъектов для технологического присоединения его садового участка. Расстояние от дачи ветерана до ближайшей линии электропередачи превышало 500 метров, а установить опоры ЛЭП и протянуть провод за свой счет - задача для пенсионера непосильная.



Представители администрации попросили специалистов филиала «Россети Янтарь» Восточные электрические сети оказать помощь в решении вопроса. Энергетики сразу же откликнулись на просьбу ветерана и справились с задачей за 1 день - установили 4 опоры воздушной линии 0,4 кВ и смонтировали 200 метров самонесущего изолированного провода.