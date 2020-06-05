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Инвестиции (проекты)

"Всекузбасскую студенческую стройку "Кузбасс – 300" планируют провести по расписанию

Всекузбасскую студенческую стройку Кузбасс – 300 планируют провести по расписанию

5 июня 2020, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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В июне на Кузбассе стартует молодежный трудовой проект «Всекузбасская студенческая стройка «Кузбасс – 300», сообщает RosTender.info.
Как ожидается, в проекте примут участие не менее 300 человек. В течение лета студенты будут помогать строить дорогу «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». Студенческие отряды России примут участие в строительстве 12-километрового участка главной автомобильной артерии Кузбасса.
Предполагается, что студенты будут выполнять работы по дорожному строительству, устройству водосбросных сооружений, отсыпке кюветов щебнем и укладке выравнивающего слоя, а также будут устанавливать дорожные знаки и собирать жесткое барьерное ограждение, сообщается на сайте Минспорта Кузбасса.

Кузбасский детско-юношеский центр объявил тендер по организации питания участников проекта в Кемерово и Новокузнецке. Согласно требованиям заказчика, участников стройки будут снабжать трехразовым горячим питанием, упакованным в индивидуальные ланч-боксы.
На обеды для студентов планируется выделить 6,3 млн рублей. Предложения от организаций общественного питания принимаются до 11 июня, 12 июня выберут победителя.
 

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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