В июне на Кузбассе стартует молодежный трудовой проект «Всекузбасская студенческая стройка «Кузбасс – 300», сообщает RosTender.info.

Как ожидается, в проекте примут участие не менее 300 человек. В течение лета студенты будут помогать строить дорогу «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». Студенческие отряды России примут участие в строительстве 12-километрового участка главной автомобильной артерии Кузбасса.

Предполагается, что студенты будут выполнять работы по дорожному строительству, устройству водосбросных сооружений, отсыпке кюветов щебнем и укладке выравнивающего слоя, а также будут устанавливать дорожные знаки и собирать жесткое барьерное ограждение, сообщается на сайте Минспорта Кузбасса.

Кузбасский детско-юношеский центр объявил тендер по организации питания участников проекта в Кемерово и Новокузнецке. Согласно требованиям заказчика, участников стройки будут снабжать трехразовым горячим питанием, упакованным в индивидуальные ланч-боксы.

На обеды для студентов планируется выделить 6,3 млн рублей. Предложения от организаций общественного питания принимаются до 11 июня, 12 июня выберут победителя.

