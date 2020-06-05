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Модернизация

Для подключения к электросетям новых потребителей Алуштинский РЭС строит линии электропередачи в горно-лесной местности

Для подключения к электросетям новых потребителей Алуштинский РЭС строит линии электропередачи в горно-лесной местности

5 июня 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Одно из самых важных и трудоемких составляющих труда энергетиков — технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго». В Крыму подобные работы часто осложнены особенностями рельефа.

Нередки случаи, когда для подачи электричества всего на один участок необходима новая линия электропередачи с установкой большого количества опор.

Так, например, на минувшей неделе энергетики Алуштинского РЭС присоединили к электросетям три участка местных жителей. Для каждого нового абонента пришлось строить протяженные линии электропередачи 0,4 кВ (70, 175 и 250 м) в условиях горного рельефа, и установить более 10 опор в сложные скальные грунты.

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