Одно из самых важных и трудоемких составляющих труда энергетиков — технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго». В Крыму подобные работы часто осложнены особенностями рельефа.

Нередки случаи, когда для подачи электричества всего на один участок необходима новая линия электропередачи с установкой большого количества опор.

Так, например, на минувшей неделе энергетики Алуштинского РЭС присоединили к электросетям три участка местных жителей. Для каждого нового абонента пришлось строить протяженные линии электропередачи 0,4 кВ (70, 175 и 250 м) в условиях горного рельефа, и установить более 10 опор в сложные скальные грунты.