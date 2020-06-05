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Модернизация

Энергетики повысили надежность энергоснабжения объектов АПК и социальной сферы Красноармейского района

Энергетики повысили надежность энергоснабжения объектов АПК и социальной сферы Красноармейского района

5 июня 2020, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В рамках ремонтной программы в мае 2020 года специалистами Славянского филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») завершена реконструкция трансформаторной подстанции с увеличением мощности трансформатора с 250 кВА на 630 кВА в ст. Полтавской Красноармейского района.

Данный центр питания обеспечивает энергоснабжение таких предприятий агро-промышленного комплекса, как «Кубаньагрокомплекс», «Трансельхозтехника», «Камавторесурс», ряда других производственных баз и ремонтных цехов.

В рамках ремонтной кампании энергетики заменили около пять км линий электропередачи, почти километр линий – ответвлений к домовладениям, произвели капитальный ремонт семи трансформаторных подстанций. Специалисты Славянских электрических сетей заранее провели ревизию электрических сетей и осуществили монтаж новых.

Также произведен капитальный ремонт трансформаторной подстанции 10/04 кВ, питающей такие значимые для района объекты, как ЗАГС и музей истории станицы Полтавской Красноармейского района.

На территории Красноармейского района в станицах Марьянская, Ивановская, Чебургольская, в хуторе Трудобеликовском проведена реконструкция пяти км неизолированного провода. Данные работы существенно повысили качество и надежность электроснабжения указанных населенных пунктов.

В станице Полтавской на территории школы № 4 и Северо-Кавказского техникума «Знание» специалисты заменили 120 м неизолированного провода на самонесущий изолированный провод.

С учетом сложной эпидемиологической обстановки все энергетики обеспечены индивидуальными средствами защиты, антисептиками, соблюдаются все меры безопасности.

В зону обслуживания Славянских электрических сетей входит 3 административных района: Славянский, Красноармейский и Темрюкский. Славянские электрические сети обеспечивают электроэнергией территорию общей площадью более 6000 квадратных километров с численностью населения около 350 тысяч человек.

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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