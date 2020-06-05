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Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в конференции, выставке и форуме "Utility Cloud 2020"

Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в конференции, выставке и форуме Utility Cloud 2020

5 июня 2020, 10:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, Smart Grid
Отрасль: Электроэнергетика 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в конференции, выставке и форуме «Utility Cloud 2020», которая пройдет 15-17 сентября 2020 года в Амстердаме (Нидерланды).

Тематика мероприятия: интеграция облачных решений для управления потоком больших объемов данных в развивающейся среде электрических сетей.

Описание мероприятия:

Utility Cloud 2020 - это специальный форум для специалистов по внедрению интеллектуальных облачных сервисов - сотрудников отделов, занимающихся обработкой больших объемов данных. Программа мероприятия основана на передовых методах анализа облачных технологий и сравнительного анализа технологических инноваций.
Если ваша компания перешла от вопроса «если» и теперь твердо сосредоточена на вопросе «как», то этот форум для вас! В течение 3-х дней интенсивной работы более 14 специалистов облачных сервисов расскажут о том, как они оптимизировали свои облачные архитектуры и внедряли протоколы безопасности и надежности в свои решения.

Подробная информация о рабочих темах конференции, участниках и возможностях для экспонентов выставки доступна на сайте мероприятия по ссылке.

Программа конференции: ссылка.

Регистрация участников (до 26 июня действует сниженный тариф): ссылка.

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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