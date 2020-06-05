Наличие собственного сырья - еще один инструмент продвижения
Интервью с Сергеем Штепой, генеральным директором АО "МЕТАКЛЭЙ"
5 июня 2020, 10:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, Smart Grid
Отрасль: Электроэнергетика
Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в конференции, выставке и форуме «Utility Cloud 2020», которая пройдет 15-17 сентября 2020 года в Амстердаме (Нидерланды).
Тематика мероприятия: интеграция облачных решений для управления потоком больших объемов данных в развивающейся среде электрических сетей.
Описание мероприятия:
Utility Cloud 2020 - это специальный форум для специалистов по внедрению интеллектуальных облачных сервисов - сотрудников отделов, занимающихся обработкой больших объемов данных. Программа мероприятия основана на передовых методах анализа облачных технологий и сравнительного анализа технологических инноваций.
Если ваша компания перешла от вопроса «если» и теперь твердо сосредоточена на вопросе «как», то этот форум для вас! В течение 3-х дней интенсивной работы более 14 специалистов облачных сервисов расскажут о том, как они оптимизировали свои облачные архитектуры и внедряли протоколы безопасности и надежности в свои решения.
Подробная информация о рабочих темах конференции, участниках и возможностях для экспонентов выставки доступна на сайте мероприятия по ссылке.
Программа конференции: ссылка.
Регистрация участников (до 26 июня действует сниженный тариф): ссылка.
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