"Узбекгидроэнерго" объявило международный тендер на проектирование и строительство трех гидроэлектростанций общей мощностью 24 мегаватта. Новые ГЭС планируется возвести на реке Аксу в Кашкадарьинской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Строительство трех гидроэлектростанций является частью проекта по устойчивому развитию гидроэнергетики в Узбекистане, в котором участвуют международные финансовые институты, в частности, Азиатский банк развития.

Национальной энергетической стратегией Узбекистана предусмотрено, что к 2030 году четверть общего объема электроэнергии будет вырабатываться с использованием возобновляемых источников энергии. За этот срок планируется увеличение дополнительных энергетических мощностей до 30 гигаватт, включая 3,8 гигаватта гидроэнергии, 5 гигаватт солнечной энергии и до 3 гигаватт энергии ветра.

В октябре 2019 года АБР одобрил финансирование в размере 60 миллионов долларов для строительства в Узбекистане гидроэлектростанций общей генерирующей мощностью 25 мегаватт. Общая стоимость проекта составляет 75,3 миллиона долларов, завершение строительства запланировано на конец 2023 года.

Три гидроэлектростанции будут иметь общую мощность 24 мегаватта: 6 мегаватт – "Рабат", 8 мегаватт – "Чаппасуй" и 10 мегаватт – "Тамшуш" с сопутствующей линией электропередачи (35-110 киловатт и 22 км в длину) и мини-гидроагрегатами совокупной мощностью 1 мегаватт.

Как объяснили в пресс-службе Министерства энергетики, открытые конкурсные торги будут проводиться в соответствии с процедурой проведения тендера АБР "Одноэтапный: двух-конвертный". Они открыты для всех участников из приемлемых стран, как описано в тендерном документе.

Компания "Узбекгидроэнерго", созданная в мае 2017 года - государственное предприятие, курируемое Министерством энергетики Узбекистана. Ведомство отвечает за эксплуатацию гидроэлектростанций в республике и на сегодняшний день включает 37 электростанций установленной мощностью 1,853 мегаватта.