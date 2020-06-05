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Инвестиции (проекты)

В Аннино построят бассейн за 165 млн рублей

В Аннино построят бассейн за 165 млн рублей

5 июня 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В поселке Аннино Ломоносовского района началось строительство бассейна. Как сообщили в пресс – службе правительства Ленобласти, на стройплощадке уже ведутся подготовительные работы.

Объект возводится в рамках программы возведения спорткомплексов. Стоимость контракта на строительство объекта составляет 165,4 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Комплекс будет включать в себя три бассейна, тренажерный зал, сауну.

В пресс-службе правительства напомнили, что в области ведется строительство еще восьми крупных спортивных комплексов в семи районах.

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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