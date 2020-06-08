Калмыцкий филиал ПАО «Россети Юг» начинает опытно-промышленную эксплуатацию комплекта современных птицезащитных устройств (ПЗУ). Таким образом энергетики помогают сохранить редких краснокнижных птиц, обитающих в степи, а также тысячи перелетных пернатых.

Местом внедрения новейших разработок в области орнитологической безопасности стал электросетевой полигон в Яшкульском районе Республики Калмыкия. В этом году здесь планируется установить свыше 120 птицезащитных устройств на линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ. Эти устройства отличают простота эксплуатации и высокая эффективность. К примеру, конструкции маркерного типа снижают вероятность столкновения птиц с проводами воздушных линий, а монтировать их можно без снятия напряжения, при помощи оперативной штанги. Гибкие и легкие, они практически не создают дополнительных нагрузок на ЛЭП. Также установлены новые устройства антиприсадочного типа и для посадки птиц на линиях в безопасном месте, рассчитанные на малых и крупных хищных птиц. Они полностью изготовлены из диэлектрического материала стойкого к атмосферным воздействиям, физико-механическим нагрузкам - ветровым, гололедно-ветровым, воздействиям крупных птиц.

Как известно, птицы нередко отдыхают на проводах и даже пытаются гнездиться на опорах ЛЭП. Новые ПЗУ помогут не только уберечь от гибели пернатых, но и снизить количество аварийных отключений. Работы проводятся на основе рекомендаций научной организации «ЭКО-НИОКР», с которой калмыцкий филиал электросетевой компании успешно сотрудничает уже не первый год.

«Выражаем искреннюю благодарность компании «Россети Юг» за содействие в проведении испытаний конструкций ПЗУ, разрабатываемых нашей организацией. Мы очень надеемся, что модельный полигон калмыцкого филиала станет образцовой моделью реализации требований стандартов ПАО «Россети», посвященных птицезащитным устройствам и их установке, будет служить примером внедрения инновационных разработок в данной сфере», - отметил директор экологической организации Сергей Тетнев.

В Красной книге Калмыкии числится около 150 видов редких птиц, в том числе степной орел, черный коршун, беркут, черный гриф и т.д. Установка птицезащитных устройств в филиале ведется уже не первый год. Так, в 2017 году специалисты калмыцкого филиала установили ПЗУ в Юстинском районе, в том числе, на территории орнитологическом заказника «Татал-Барунский».