ЛОЭСК подключила жилой комплекс в Волхове

В конце мая АО «ЛОЭСК» подключило к электроснабжению построенный жилой комплекс «Волхов» в г. Волхов Ленинградской области. Это десятиэтажный панельный дом рассчитан на 105 квартир площадью от 25 до 77 кв.м. По периметру жилого дома предусмотрены открытые стоянки и гостевые парковки. Согласно проекту, первые жильцы смогут получить ключи уже к концу этого года. Новостройке было выделено 607 кВт мощности.

Для обеспечения второй категории надежности объекта АО «ЛОЭСК» была построена внешняя схема электроснабжения – блочная распределительная подстанция 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами, две кабельных линии 10 кВ, и две кабельные линии 0,4 кВ на территории заявителя. Это даст возможность при возникновении нештатной ситуации перевести электроснабжение жилого комплекса на резервную схему, не создавая неудобств для жителей.