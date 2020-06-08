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Модернизация

ЛОЭСК подключила жилой комплекс в Волхове

ЛОЭСК подключила жилой комплекс в Волхове

8 июня 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Время чтения ≈ 1 мин
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В конце мая АО «ЛОЭСК» подключило к электроснабжению построенный жилой комплекс «Волхов» в г. Волхов Ленинградской области. Это десятиэтажный панельный дом рассчитан на 105 квартир площадью от 25 до 77 кв.м. По периметру жилого дома предусмотрены открытые стоянки и гостевые парковки. Согласно проекту, первые жильцы смогут получить ключи уже к концу этого года. Новостройке было выделено 607 кВт мощности.

Для обеспечения второй категории надежности объекта АО «ЛОЭСК» была построена внешняя схема электроснабжения – блочная распределительная подстанция 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами, две кабельных линии 10 кВ, и две кабельные линии 0,4 кВ на территории заявителя. Это даст возможность при возникновении нештатной ситуации перевести электроснабжение жилого комплекса на резервную схему, не создавая неудобств для жителей.

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