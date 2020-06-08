COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Live - эфир 05.06.2020 с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

Расходы Концерна "Росэнергоатом" на охрану окружающей среды в 2019 году составили 4,304 млрд рублей

Расходы Концерна Росэнергоатом на охрану окружающей среды в 2019 году составили 4,304 млрд рублей

8 июня 2020, 12:59
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Атомная промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
152

5 июня во всем мире отмечается День охраны окружающей среды. Сотрудники атомной отрасли также отмечают День эколога вместе с профессиональными экологами и социально-ответственными экологическими организациями, вместе с теми, для кого экология – это образ жизни и безусловная ценность.

Сегодня атомная энергетика полностью соответствует поставленным целям по резкому сокращению выбросов СО2 и безуглеродной энергетике.

Несколько фактов об атомных станциях и Концерне «Росэнергоатом» в сфере экологии:

  • В 2019 году произведенный объем электроэнергии на АЭС России позволил сэкономить выбросы парниковых газов в объеме 109,5 млн тонн СO2-эквивалента.
  • Доля атомных станций в объеме загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух всеми предприятиями России - менее 0,01 %.
  • На всех АЭС валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2019 году не превышают значений установленных нормативов.
  • Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не только не превышают допустимых значений, но и значительно ниже установленных природоохранными органами лимитов. В 2019 году их объем составил 1 070 т или всего 16,86% от разрешенного.
  • Расходы Концерна «Росэнергоатом» на охрану окружающей среды в 2019 году составили 4,304 млрд рублей.
  • Концерн осуществляет охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий, обеспечение радиационной безопасности, сбор и очистку сточных вод, обращение с отходами, научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных антропогенных воздействий и другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды.
  • В 2019 году на действующих АЭС был выполнен ряд природоохранных мероприятий, среди которых: модернизация вентиляционных систем на Балаковской АЭС, модернизация химводоочистки на Белоярской АЭС, модернизация насосных и насосного оборудования на Калининской АЭС, модернизация очистных сооружений на Кольской и санатория-профилактория Ленинградской АЭС, осуществлено воспроизводство и выпуск в водохранилище Ростовской АЭС около 500 тыс. молоди белого амура и 1,4 млн молоди сазана, и многое другое.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "Концерн Росэнергоатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Робот-диагност
ЛОЭСК подключила жилой комплекс в Волхове
Для защиты редких птиц Калмыкии

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно