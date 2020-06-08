5 июня во всем мире отмечается День охраны окружающей среды. Сотрудники атомной отрасли также отмечают День эколога вместе с профессиональными экологами и социально-ответственными экологическими организациями, вместе с теми, для кого экология – это образ жизни и безусловная ценность.

Сегодня атомная энергетика полностью соответствует поставленным целям по резкому сокращению выбросов СО 2 и безуглеродной энергетике.

Несколько фактов об атомных станциях и Концерне «Росэнергоатом» в сфере экологии: