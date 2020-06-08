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8 июня 2020, 14:59
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика
Успешно завершены очередные испытания роботизированного комплекса, созданного в «Лаборатории будущего», сообщает пресс-служба технопарка высоких технологий Свердловской области.
Диагностическая система совершила первый автоматический облёт опоры линии электропередачи «Ново-Свердловская ТЭЦ –Дачная».
— По заранее спроектированной миссии «Канатоход» взлетел, вышел на заданную точку над проводом и распознал его системой технического зрения. Позиционирование «Канатохода» и посадка на провод прошли штатно в автоматическом режиме. Затем был запущен колёсный модуль, «Канатоход» начал движение по пролёту. На заданном расстоянии от опоры дрон остановился, в автоматическом режиме взлетел с провода и перелетел через опору ЛЭП 110 кВ в соседний пролёт. Диагностическая бригада в это время наблюдала за работой всех систем «Канатохода» из мобильного пункта управления с использованием модуля телеметрии, — раскрыл подробности испытаний главный инженер «Лаборатории будущего», резидента технопарка высоких технологий, Алексей Соколов.
Автоматическое управление полётом и посадкой дрона увеличит возможность мониторинга воздушных линий в труднодоступных местах, исключит ошибки пилота и сведёт к минимуму присутствие специалистов в охранной зоне энергообъектов.
— Это большой прорыв для электроэнергетики. Создание робототехники для энергетики включает в себя большой спектр самых разнообразных разработок. Предприятия заинтересованы не только в покупке комплексов, но и построении заводов и создании учебных программ на базе «Канатохода», — отметил директор «Лаборатории будущего» Александр Лемех.
Диагностический комплекс проходит опытную эксплуатацию в компании «Россетти Урал».
— Удалённое автоматизированное и роботизированное обслуживание линий электропередачи — актуальная задача для каждой электросетевой компании. Мы стремимся обеспечивать полную безопасность своего персонала и постоянно повышать надёжность электроснабжения потребителей, поэтому поддерживаем такие проекты и планируем их пилотное внедрение, — обозначил перспективу первый заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети Урал» Владимир Болотин.
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