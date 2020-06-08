Успешно завершены очередные испытания роботизированного комплекса, созданного в «Лаборатории будущего», сообщает пресс-служба технопарка высоких технологий Свердловской области.

Диагностическая система совершила первый автоматический облёт опоры линии электропередачи «Ново-Свердловская ТЭЦ –Дачная».

— По заранее спроектированной миссии «Канатоход» взлетел, вышел на заданную точку над проводом и распознал его системой технического зрения. Позиционирование «Канатохода» и посадка на провод прошли штатно в автоматическом режиме. Затем был запущен колёсный модуль, «Канатоход» начал движение по пролёту. На заданном расстоянии от опоры дрон остановился, в автоматическом режиме взлетел с провода и перелетел через опору ЛЭП 110 кВ в соседний пролёт. Диагностическая бригада в это время наблюдала за работой всех систем «Канатохода» из мобильного пункта управления с использованием модуля телеметрии, — раскрыл подробности испытаний главный инженер «Лаборатории будущего», резидента технопарка высоких технологий, Алексей Соколов.

Автоматическое управление полётом и посадкой дрона увеличит возможность мониторинга воздушных линий в труднодоступных местах, исключит ошибки пилота и сведёт к минимуму присутствие специалистов в охранной зоне энергообъектов.

— Это большой прорыв для электроэнергетики. Создание робототехники для энергетики включает в себя большой спектр самых разнообразных разработок. Предприятия заинтересованы не только в покупке комплексов, но и построении заводов и создании учебных программ на базе «Канатохода», — отметил директор «Лаборатории будущего» Александр Лемех.

Диагностический комплекс проходит опытную эксплуатацию в компании «Россетти Урал».