4 июня 2020 года в рамках серии мероприятий «Квант будущего», организованной Госкорпорацией «Росатом», Российским квантовым центром и Фондом «Росконгресс», состоялась онлайн-встреча «Квантовые вычисления: ответы на глобальные вызовы».



Открывая дискуссию, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева сформулировала, почему Росатом взялся за реализацию масштабного проекта по созданию отечественного квантового компьютера. Она подчеркнула, что Росатом развивает квантовые вычисления в интересах самой атомной промышленности, в интересах новых бизнесов Госкорпорации и всей российской экономики.

«Квантовый компьютер нужен миру, Российской Федерации и самому Росатому. И мы уверены, что способны внести существенный вклад в общую задачу построения квантового компьютера. Мы, как системообразующая национальная компания, получаем мультипликативный эффект в зависимости от того, насколько развит рынок страны в целом», - сказала она.

«Квант будущего» – это серия дискуссий, в которых мировые лидеры квантовой гонки рассуждают о грядущей трансформации нашей повседневной жизни под влиянием квантовых технологий: от упрощения логистических процессов и появления новых прочных и легких материалов до революции в здравоохранении и увеличения продолжительности жизни. Спикерами первой онлайн-дискуссии стали также ведущий консультант по квантовым технологиям Google Борис Альтшулер, профессор Raman Research Institute (Индия) Урбаси Синха, профессор философии и науки (Латеранский Университет, Италия) Джанфранко Басти, а также директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Модератором выступил Руслан Юнусов, руководитель проекта Госкорпорации «Росатом» по созданию квантового компьютера в России.



В своем выступлении Екатерина Солнцева также отметила, что атомная отрасль является наукоемкой и тесно связана с большим количеством высокопроизводительных вычислений, которые позволяют создавать новые материалы, проводить расчеты химических реакций и физических процессов, оптимизировать конструкторские разработки. И для того, чтобы оставаться конкурентоспособным в своей основной области, Росатому необходимо иметь максимально эффективные инструменты (в том числе и квантовый компьютер).

«Существенная часть наших технологических компетенций в атомной области дает возможность применять их для других направлений. И наоборот: если те или иные технологические зоны являются очень важными для нашего основного бизнеса, нам необходимо приобретать эти компетенции», - подчеркнула она.

Директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» также привела конкретные примеры возможного применения квантового компьютера в новых бизнесах Росатома уже в ближайшем будущем. По ее словам, Росатом уже начал предметную проработку возможных пилотных расчетов, которые будут носить прикладной характер, максимально приближенный к реальным потребностям.



Для справки:



Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным «классическим» суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными, и многое другое.



Проект по созданию отечественного квантового компьютера реализуется в рамках Соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и Госкорпорацией «Росатом» о развитии высокотехнологичной области «Квантовые вычисления». Проект рассчитан на срок до 2024 года. Он объединит усилия ключевых организаций и команд в России, занимающихся разработками в области квантовых вычислений, а также потенциальных пользователей квантовых технологий. В Росатоме разработкой квантовых вычислителей занимается ВНИИА им. Н.Л. Духова. Над созданием квантового компьютера работают также ученые МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИТУ «МИСиС», НОЦ ФМН, ФИАН, Российского квантового центра и ряда академических институтов. При Росатоме создан экспертный совет, в который вошли ведущие российские исследователи и эксперты в этой области.



В Цифровом блоке Росатома организован Проектный офис, который возглавил Руслан Юнусов, руководивший разработкой дорожной карты по квантовым технологиям в рамках Национальной программы «Цифровая экономика». В числе задач Проектного офиса – меры по объединению усилий в разработке квантового программного обеспечения и квантовых алгоритмов, поддержка всех центров компетенции и развитие различных платформ создания кубитов – сверхпроводников, холодных атомов и ионов, фотонов. В рамках проекта также планируется формирование единого информационного пространства, организация поддержки участников в области работы с интеллектуальной собственностью, оказание помощи в организации научных конференций и образовательных программ, привлечение талантливых ученых (в том числе зарубежных), помощь во взаимодействии с органами власти, а также запуск новых стартапов. Для обеспечения сотрудничества с ведущими мировыми разработчиками в области квантовых вычислений планируется создание международного экспертного совета из ученых – мировых лидеров в области квантовых технологий. Важная задача проекта – получение поддержки со стороны индустрии: привлечение компаний, которые могут быть заинтересованы в конкурентных преимуществах квантовых платформ.