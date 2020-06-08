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Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" реконструировала подстанцию 220 кВ "Дальняя", питающую потребителей Подмосковья и Владимирской области

Россети ФСК ЕЭС реконструировала подстанцию 220 кВ Дальняя, питающую потребителей Подмосковья и Владимирской области

8 июня 2020, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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На подстанции 220 кВ «Дальняя» установлено новое силовое оборудование общей мощностью 80 МВА, модернизированы системы противоаварийной защиты. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») инвестировала в проект 291 млн рублей. В результате модернизации значительно повышена надежность электроснабжения городского округа Ногинск Московской области и Александровского района Владимирской области с общим населением более 300 тыс. человек.

Реконструкция подстанции проводилась поэтапно без отключения потребителей. Два выработавших ресурс трансформатора заменены на современные высоконадежные аналоги российского производства. Новое силовое оборудование обладает высоким эксплуатационным ресурсом (срок службы – до 30 лет), управление им осуществляется в автоматизированном режиме. 

Также в рамках проекта на подстанции были смонтированы 18 фаз ограничителей перенапряжения, проведена замена оборудования щита собственных нужд и щита постоянного тока, обеспечивающих питание устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики. Все оборудование успешно прошло высоковольтные испытания и введено в работу.

Мощность подстанции 220 кВ «Дальняя» составляет 205 МВА. Она питает северо-восток Московской области и запад Владимирской области, а также обеспечивает транзит электроэнергии между энергосистемами этих регионов.

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