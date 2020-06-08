В «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») состоялся образовательный онлайн-семинар «Цифровая подстанция» с участием более 150 сотрудников компании. Организаторы семинара: Учебный комплекс «Россети Ленэнерго», научно-технический центр «Механотроника», образовательный портал «Проект РЗА».

Участникам семинара рассказали о технологических предпосылках создания цифровых подстанций, задачах и сложностях при их проектировании и эксплуатации, необходимых компетенциях персонала. Была рассмотрена структура стандарта МЭК-61850 и язык конфигурации интеллектуальных электронных устройств SCL, понятия «шина процесса», «шина присоединения», «шина станции», особенности локально-вычислительных сетей и типовые архитектуры цифровых подстанций.

«Отрасль неуклонно движется по вектору цифровой трансформации, которая охватывает все больше процессов и направлений. И наша задача – обеспечить специалистов необходимыми компетенциями для успешной работы в новых условиях. Мы увидели большой интерес к семинару со стороны сотрудников компании, что еще раз подтверждает востребованность этих знаний», – подчеркивает заместитель начальника Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Артем Варавин.

В дальнейшем организаторы семинара планируют расширять аудиторию и проводить подобные онлайн-лекции и образовательные проекты не только для специалистов компании, но и для всех заинтересованных слушателей.

Обучение по программам цифровой трансформации ведется на базе Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» с 2019 года. В настоящее время в нем открыты четыре цифровых класса, программы и методики обучения разрабатываются в сотрудничестве с ведущими научными центрами и вузами города.