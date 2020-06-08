10 июня 2020 года пройдет финал Школьной лиги VIII сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» − одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В ходе финала 14 команд старшеклассников из 8 регионов России будут защищать решения кейса «Круговорот углеводородов в быту и промышленности», разработанного по материалам партнера Школьной лиги ПАО «СИБУР Холдинг» и посвященного сбору и вторичной переработке отходов из различных пластиковых материалов.

«Путь инженера должен начинаться со школьной скамьи. Чтобы выстроить этот непрерывный путь, СИБУР выступает партнером чемпионата «CASE-IN» в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Мы хотим показать масштаб задач, которые решает СИБУР, и надеемся вовлечь в инженерную деятельность все больше ребят», − отмечает главный эксперт внедрения технологического моделирования СИБУРа Артур Ковин.

В отборочных этапах Школьной лиги приняли участие 155 команд учащихся 10 – 11 классов.

Старшеклассники разрабатывали решения по сбору пластика в городах России для последующей его переработки.

Лучшими были признаны решения команд, представляющих Иркутск, Кемерово, Комсомольск – на – Амуре, Новосибирск, Новочебоксарск, Свободный, Ставрополь, Томск и Черемхово.

Для участия в финале школьники 10 дней работали над идеями по сбору и сортировке пластиковых отходов в условной особой экономической зоне в Тобольске, уделив повышенное внимание экологической обстановке.

Старшеклассники придумали мероприятия для привлечения внимания общественности к ответственному потреблению; разработали памятку по правильной утилизации мусора и макеты плакатов социальной рекламы, ориентированной на защиту окружающей среды; разработали дизайн корзин для раздельного сбора мусора для домов и офисов.

Идеи финалистов оценят эксперты – специалисты отраслевых компаний и организаций, среди которых: СИБУР, Филиал ПАО «РусГидро» − «Корпоративный университет гидроэнергетики», Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО «Россети Волга», ООО «Системы накопления энергии», а также преподаватели Иркутского национального исследовательского технического университета и Тюменского индустриального университета и представители АНО «Россия – страна возможностей».

В ходе финала для участников также пройдут мастер-класс «Лайфхаки личной эффективности: используй телефон эффективно» и викторина «Brain-case» от Ассоциации тренеров Российского союза молодёжи.

С мотивирующим обращением к школьникам выступит генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, а эксперт развития бренда, подбора и HR коммуникаций СИБУРа Оксана Мустафина проведет встречу «Как таланту найти себя в индустриальном секторе».

«Соревнования Школьной лиги призваны научить старшеклассников работать в команде, искать и анализировать информацию, генерировать и презентовать идеи. Одна из главных задач кейса этого сезона «CASE-IN» − внедрение в сознание школьников убеждения в необходимости ответственного потребления и бережного отношения к природе», − комментирует основатель и сопредседатель Оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

Победители и призеры финала Школьной лиги «CASE-IN» получат от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов – партнеров чемпионата , а чемпионы смогут совершить образовательное путешествие в Тобольск на крупнейший в России нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим».

Трансляция финала Школьной лиги чемпионата « CASE - IN » на YouTube -канале организатора – фонда «Надежная смена» начнется 10.06.2020 в 10.30. по московскому времени

Справочная информация

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения», соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук».

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» является правопреемником Всероссийского чемпионата по решению кейсов в области горного дела (2013 − 2014 годы) и Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов (2015 год).

Чемпионат проходит в пяти лигах:

Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 года.

Чемпионат с 2018 года включен в Общероссийский план молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования, утвержденный совместно Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи .

Чемпионат организован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».