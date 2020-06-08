Системные операторы Литвы (Litgrid), Латвии (Augstsprieguma tikls, AST), Эстонии (Elering) и Польши (Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PSE) подали совместную заявку в Еврокомиссию о предоставлении финансовой поддержки из фондов Программы Соединения Европы (Connecting Europe Facility, CEF) на 2014 – 2020 гг. для реализации второго этапа проекта синхронизации энергосистем стран Прибалтики и континентальной Европы.

Второй этап проекта синхронизации включает строительство через Балтийское море подводного HVDC соединения между Литвой и Польшей Harmony Link, установку синхронных компенсаторов, укрепление национальных передающих сетей и модернизацию систем управления режимами работы энергосистем за счет использования современных информационных технологий. Общая сумма финансирования со стороны ЕС, которую рассчитывают получить страны, подавшие заявку, составляет € 1,2 млрд, из них доля Литвы – € 462 млн, Латвии – свыше € 100 млн, Эстонии – € 111 млн и Польши – € 521 млн. Системные операторы прибалтийских стран и Польши ожидают максимально возможного софинансирования со стороны ЕС, равного 75% общей стоимости проекта.

В марте 2019 г. ЕС предоставил грант на сумму € 323 млн Литве, Латвии и Эстонии для реализации первого этапа проекта синхронизации, предусматривавшего модернизацию и усиление национальных передающих сетей. Кроме того, в декабре 2019 г. из фондов CEF Litgrid и PSE было выделено € 10 млн на проведение подготовительных работ по проекту межгосударственного соединения Harmony Link. Одновременно Litgrid и PSE было подписано соглашение о сотрудничестве по проекту Harmony Link стоимостью € 680 млн, согласно которому Litgrid отвечает за проведение процедур по закупке HVDC кабеля, а PSE отвечает за проведение процедур по закупке оборудования для преобразовательных ПС в обеих странах. Litgrid и PSE полностью профинансируют строительство соответствующей инфраструктуры в рамках проекта на территории своих стран, а все затраты на прокладку подводного HVDC кабеля разделят поровну. Соглашение будет действовать до ввода Harmony Link в эксплуатацию. Срок реализации проекта синхронизации – 2025 г., как определено в политической Дорожной карте (Political Roadmap), подписанной Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей и ЕС в июне 2018 г

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission, официальный сайт PSE