Сотрудники астраханского филиала «Россети Юг» проводят комплекс мероприятий по улучшению облика Каспийской столицы в районе, прилегающем к самому известному рынку Астрахани – Большие Исады. Работы синхронизированы с планами городской администрации и призваны повысить надежность и безопасность электроснабжения потребителей.

Реконструкция электросетевого хозяйства в этом районе началась с улицы Каховского еще в прошлом году. Вместо деревянных опор энергетики установили 11 новых железобетонных. Заменили 500 метров голого провода на современный самонесущий изолированный (СИП), вдвое увеличив площадь сечения и пропускную способность линии. Это позволит подключать к сети новые объекты на данной улице. Несколько десятков домовладений запитали через новые абонентские ответвления, идущие от опор.

В этом году работы в районе рынка продолжились на улицах Красная Набережная и Туркестанская. Здесь «Россети Юг» выполнили капитальный ремонт линии электропередачи, заменив 16 опор, 40 изоляторов, около 2 км провода. Также, совместно с МУП «Зеленый город» энергетики расчистили охранные зоны воздушных линий электропередачи от деревьев и кустарников, которые нередко становятся причиной технологических нарушений.

Еще на семи улицах - Маяковского, Калинина, 3-я Интернациональная, Рубинштейна, Шекспира, Главная Продольная - работы по реконструкции будут завершены в ближайшее время. Сейчас здесь устанавливают 16 новых опор и меняют более 200 метров провода. В планах энергетиков на 2020 год реконструкция воздушных линий электропередачи еще на двух крупных улицах – Саратовской и Чалабяна.

Цель всех мероприятий не только улучшить облик города Астрахани, как каспийской столицы, но и повысить надежность и качество электроснабжения астраханцев, среди которых не только бытовые потребители, но ряд социально-значимых объектов, в том числе медицинские и образовательные учреждения.