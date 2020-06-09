АКРА подтвердило на высшем уровне кредитный рейтинг РусГидро

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «РусГидро» по национальной шкале на наивысшем уровне надёжности «ААА(RU)», прогноз «Стабильный», и облигаций компании – также на максимально высоком уровне «AАА(RU)».

Как отмечается в сообщении агентства, в РусГидро развитая система корпоративного управления, низкая долговая нагрузка и хорошие показатели обслуживания долга. Рейтинг компании также обусловлен высокой системной значимостью РусГидро для экономики РФ, подчеркивает агентство.

По результатам 2020 года и в среднесрочной перспективе (2021–2022 годы) АКРА ожидает дальнейших положительных изменений показателей финансового профиля РусГидро, в первую очередь, снижения показателей долговой нагрузки и роста показателей денежного потока.

Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинов отметил: «Компания демонстрирует сильные производственные и финансовые показатели, высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости, что находит отражение в рейтинге от АКРА. Менеджмент компании проводит системную работу по повышению эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности РусГидро в интересах государства и всех акционеров».

Более подробно ознакомиться с кредитным рейтингом ПАО «РусГидро» и облигаций компании можно на сайте Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства.