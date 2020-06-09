Эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости оснащения аэропорта Большое Савино радиомаячной системой инструментального захода на посадку СП-200. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Пермский аэропорт начал работу как гражданский в 1965 году возле деревни Большое Савино в Соколовском сельском поселении Пермского муниципального района. Сегодня международный аэропорт «Пермь» - единственный на территории Пермского края, обслуживающий регулярные пассажирские перевозки. В 2000-х годах была увеличена длина взлетно-посадочной полосы аэропорта, а в 2017 году открыт новый терминал.

Проектной документацией, достоверность определения сметной стоимости которой подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрено оснащение аэродрома радиомаячной системой инструментального захода на посадку типа СП-200 с магнитным курсом посадки 32°. Наземное и бортовое радиотехническое оборудование системы предназначено для получения, выдачи экипажу и в систему автоматического управления воздушным судном информации о значении и знаке отклонения от номинальной траектории снижения, а также для определения моментов пролета характерных точек на траектории захода на посадку.

Согласно представленным решениям аппаратные контейнеры, антенные системы, выносное контрольное и антенно–мачтовое устройства, аппаратура дистанционного управления будут установлены на проектируемых позициях соответственно курсового КРМ-32 и глиссадного ГРМ-32 радиомаяков. Кроме того, здесь разместят выносное оборудование, общее для обоих радиомаяков, дополнительное аэродромное оборудование - маркерные радиомаяки, дальномерный навигационно-посадочный радиомаяк, прибор контроля дальнего поля и другие. Модернизация радиомаячной системы аэропорта Большое Савино поможет авиадиспетчерам филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в зоне ответственности которого находится воздушная гавань, обеспечить безопасность и регулярность воздушного движения.

Генеральная проектная организация – ООО «Максимус». Застройщик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

Фото: Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)