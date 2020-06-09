Наталья Сахарова прокомментировала работу Ассоциации
9 июня 2020, 17:20
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛАТВИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Такого массового отключения электричества не происходило в Латвии много лет, заявил глава правления независимого оператора электросетей Augstsprieduma tīkls Варис Бокс на пресс-конференции.
Без электричества остались жители и предприятия центра столицы, Вецмилгрависа, Гризинькалнса, Брасы, Тейки, Мангали и других районов. Во многих местах не работали светофоры, был отключен мобильный интернет. Также электричества не было в Адажи, Гаркалне и других регионах вокруг столицы на правом берегу Даугавы. Всего без электричества остались около 160 тысяч клиентов Sadales tīkls в Риге, Пририжье и Видземе.
Подача электроэнергии была восстановлена в течение двух часов.
"Этот день начался с неприятного события, которого в Латвии не было уже несколько лет. В 9:34 была обнаружена авария в кабеле 33kW. Он был перегружен, потому что второе соединение от ТЭЦ-2 в Саласпилсе было отключено из-за ремонта. Таким образом была перегружена сеть 110kW. Соответственно, без напряжения остался правый берег Даугавы. Проблема была решена примерно за час", – заявил Бокс.
По его мнению, у случившейся аварии есть и плюсы.
"Положительная сторона произошедшего – мы убедились в том, насколько готовы к таким ситуациям и как быстро можем их устранить. Эксперты работают, чтобы оценить ситуацию. Мы подозреваем дефект в изоляционном материале, что вызвало небольшой взрыв. Причиной дефекта может быть или влажность, или удары молний, которые были ночью. Но точно ответить на это мы сможем только после решения экспертов", – рассказал Бокс.
По его словам, нет причин для того, чтобы нечто подобное повторилось - компания приняла необходимые меры.
"Повториться это не может, потому что мы ограничили то напряжение, которое отдает ТЭЦ-2. Если такое все же произойдет еще раз, то жителям останется только ждать, когда электричество вернется. И сообщать нам или СМИ о замеченных проблемах. Например, о взрыве в канализации рассказали именно СМИ. Более подробную информацию обо всем можно ожидать завтра", – заявил Бокс.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter