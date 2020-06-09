COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Review 44 / Новости за неделю с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
За рубежом

Augstsprieduma tīkls: такой аварии в Латвии не было несколько лет

Augstsprieduma tīkls: такой аварии в Латвии не было несколько лет

9 июня 2020, 17:20
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛАТВИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
267

Такого массового отключения электричества не происходило в Латвии много лет, заявил глава правления независимого оператора электросетей Augstsprieduma tīkls Варис Бокс на пресс-конференции.

Без электричества остались жители и предприятия центра столицы, Вецмилгрависа, Гризинькалнса, Брасы, Тейки, Мангали и других районов. Во многих местах не работали светофоры, был отключен мобильный интернет. Также электричества не было в Адажи, Гаркалне и других регионах вокруг столицы на правом берегу Даугавы. Всего без электричества остались около 160 тысяч клиентов Sadales tīkls в Риге, Пририжье и Видземе.

Подача электроэнергии была восстановлена в течение двух часов.

"Этот день начался с неприятного события, которого в Латвии не было уже несколько лет. В 9:34 была обнаружена авария в кабеле 33kW. Он был перегружен, потому что второе соединение от ТЭЦ-2 в Саласпилсе было отключено из-за ремонта. Таким образом была перегружена сеть 110kW. Соответственно, без напряжения остался правый берег Даугавы. Проблема была решена примерно за час", – заявил Бокс.

По его мнению, у случившейся аварии есть и плюсы.

"Положительная сторона произошедшего – мы убедились в том, насколько готовы к таким ситуациям и как быстро можем их устранить. Эксперты работают, чтобы оценить ситуацию. Мы подозреваем дефект в изоляционном материале, что вызвало небольшой взрыв. Причиной дефекта может быть или влажность, или удары молний, которые были ночью. Но точно ответить на это мы сможем только после решения экспертов", – рассказал Бокс.

По его словам, нет причин для того, чтобы нечто подобное повторилось - компания приняла необходимые меры.

"Повториться это не может, потому что мы ограничили то напряжение, которое отдает ТЭЦ-2. Если такое все же произойдет еще раз, то жителям останется только ждать, когда электричество вернется. И сообщать нам или СМИ о замеченных проблемах. Например, о взрыве в канализации рассказали именно СМИ. Более подробную информацию обо всем можно ожидать завтра", – заявил Бокс.

 

 

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: SPUTNIK

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Норвежская Statkraft будет управлять крупнейшим в Великобритании энергокомплексом в составе СЭС и накопителя энергии
К энергетическому хабу North Sea в Северном море присоединена четвертая ВЭС
Авария на линии. Как сбоит энергосмычка NordBalt
Системные операторы Прибалтийских стран и Польши подают заявку в ЕС на финансирование второго этапа проекта синхронизации с континентальной Европой

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review 44 / Новости за неделю
+