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Инвестиции (проекты)

Через год в Соликамске откроется крытый ледовый каток

Через год в Соликамске откроется крытый ледовый каток

9 июня 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В городе Соликамске Пермского края этим летом начнется строительство крытого ледового катка, сообщает RosTender.info.
Под создание катка с искусственным льдом отвели участок в микрорайоне №1 «Зыряново» жилого района «Клестовка». Общая площадь здания по проекту составляет почти 3,5 тыс. кв. метров, трибуны ледовой арены смогут вмещать 298 зрителей.

Администрация Соликамска объявила тендер по выбору подрядчика для строительства сооружения. С победителем готовы заключить договор стоимостью 191,8 млн рублей, средства поступят из городского и краевого бюджетов. Заявки на участие в тендере принимают до 16 июня, в этот же день подведут итоги тендера.

Согласно условиям договора, на строительство подрядчику отведут 305 дней. Ориентировочно каток введут в строй в конце весны-начале лета 2021 года.

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