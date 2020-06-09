«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут системную деятельность по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Энергетики осуществляют масштабную рейдовую работу, в том числе, совместно с правоохранительными органами, выявляя факты незаконного энергопотребления и принимая меры для возмещения ущерба и наказания виновных.

Ряд выявленных и пресеченных крупных хищений связан с добычей криптоактивов. Несколько таких преступлений пресечены в Нижегородской области.

27 мая работниками подразделений блока безопасности «Россети Центр и Приволжье» и филиала «Нижновэнерго» в ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками ОБЭП и ПК ОП № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду на территории ООО «Стройпорт» на Московском шоссе, был обнаружен подключенный к двум абонентским трансформаторным подстанциям морской контейнер, внутри которого работала 61 майнинговая ферма. Как выяснилось в ходе разбирательства, оборудование было установлено в январе 2020 г., майнинг криптовалюты проводился с использованием безучетно потребляемой электроэнергии. При этом владелец ферм вовлек в свою незаконную деятельность одного из работников Сормовского РЭС филиала «Нижновэнерго», который за сокрытие хищения электроэнергии получал ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. В результате противоправных действий установленной группы лиц филиалу нанесен ущерб на сумму свыше 2,8 млн рублей. Все фигуранты задержаны работниками полиции и полностью признали свою вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и возмещения нанесенного ущерба.

Аналогичное хищение было пресечено блоком безопасности филиала «Нижновэнерго» во взаимодействии с УМВД России по Нижнему Новгороду 8 мая в производственном комплексе, расположенном на улице Нижне-Валдайской. При осмотре места происшествия в одном из зданий обнаружен программно-аппаратный комплекс, состоящий более чем из 70 ферм для майнинга криптовалют, а также цех по сушке и производству гипсовых изделий и столярный цех. Предварительная сумма ущерба составила 7,8 миллионов рублей. По данному факту направлено заявление в полицию. Проводится проверка.

Ранее в столице Нижегородской области в ходе отработки оперативной информации представителями блока безопасности «Нижновэнерго» совместно с работниками профильных подразделений филиала и сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области в нелегальных гаражных боксах по улице Родниковой были обнаружены 26 серверов для майнинга, незаконно потребляющих электроэнергию. Сумма ущерба составила 5,4 миллиона рублей. По выявленным фактам энергохищений направлено заявление в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Действия недобросовестных майнеров, ворующих электроэнергию, не только мешают нам максимально эффективно выполнять работу по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей, но и вредят социально-экономическому развитию регионов. В каждом таком случае речь, как правило, идет о существенном ущербе, энергетики недосчитываются средств, которые могли бы быть направлены на создание новых мощностей для подключения к сетям объектов промышленности, жилищного строительства, социальной сферы. Мы намерены продолжать бескомпромиссную борьбу с этими преступлениями, добиваясь в каждом случае самого сурового наказания для энерговоров», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Россети Центр» и «Россети Центр» напоминают, что законодательство РФ предусматривает строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. В случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует причиненный ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях нарушители - физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

Следует отметить, что от преступных действий энерговоров страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Энергетики призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра: 8-800-50-50-115 (звонок анонимный и бесплатный) или через анонимную форму обратной связи на официальных сайтах компаний.